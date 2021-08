Boa Esporte-MG 2 x 0 Patrocinense-MG – Boveta se reabilita em duelo mineiro e volta para o G4 da Série D

Varginha, MG, 14 (AFI) – Depois de ficar quatro jogos sem vitória, o Boa Esporte-MG conseguiu se reabilitar para voltar ao G4 do Grupo A6 do Campeonato Brasileiro da Série D. Na tarde deste sábado (14), o time de Varginha recebeu e venceu o duelo mineiro contra a Patrocinense-MG, pelo placar de 2 a 0, no Estádio Municipal. Alexandre Aruá e Lucas Coelho fizeram os gols do jogo.

Com o resultado, o time boveta está aparece na terceira colocação na tabela com 17 pontos. Porém, a equipe pode ser ultrapassada pelo Rio Branco VN, que pode ir aos 19 e entra em campo neste domingo. Já o Patrocinense segue na lanterna do grupo, com quatro pontos, sem chances de classificação.

CONFIRA OS GOLS DO JOGO

DETALHES DO DUELO

A partida começou bastante movimentada, com os dois times trocando passes no meio-campo e buscando chegar com perigo ao gol adversário. Até por conta disso, o primeiro gol não demorou para sair. Aos 15 minutos, Alexandre Aruá recebeu sozinho na área e bateu na saída do goleiro Edson, que nada pode fazer, colocando o Boa Esporte em vantagem.

No segundo tempo, o duelo seguiu em ritmo acelerado. Depois de algumas tentativas e até um chute no travessão, o Boa Esporte ampliou o placar aos 18 minutos. Fabinho cruzou e Lucas Coelho contou com a falha do zagueiro para dominar e bater para o fundo das redes. Nos minutos finais, o duelo seguiu equilibrado, mas os donos da casa venceram mesmo por 2 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. No sábado (21), o Boa Esporte faz mais um duelo mineiro agora contra a Caldense, no Estádio Ronaldão, às 16h. Já no domingo (22), o Patrocinense recebe o Uberlândia, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, também às 16h.