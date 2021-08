Boa Esporte-MG 3 x 1 Rio Branco VN-ES – Com público no estádio, time de Varginha carimba vaga e elimina rival

Varginha, MG, 28 (AFI) – Com direito a presença de torcida, Boa Esporte-MG e Rio Branco VN-ES se enfrentaram pela 13ª rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. Em um jogo muito animado, melhor para os mandantes, que garantiram a classificação. Já os visitantes, com a derrota, não tem mais chances de avançar.

O resultado deixou o Boa Esporte na vice-liderança do Grupo A6, com 23 pontos, atrás apenas da Ferroviária, com 32. O Rio Branco-VN ficou com 12, em sexto.

O JOGO

O Boa começou em cima do adversário e impondo seu jogo. Aos 29 minutos a equipe mineira foi premiada com um pênalti. Lucas Coelho bateu e converteu, deixando a equipe em vantagem até o fim da etapa inicial.

No segundo tempo, o time capixaba empatou com Diego Silva. Mas Aruá e Vagner marcaram os gols da vitória do Boa Esporte e a vaga no mata-mata. Já o Rio Branco VN-ES se despede da Série D.

PRÓXIMOS JOGOS

Na última rodada, o Boa Esporte vai até o Mato Grosso do Sul, onde enfrenta o Águia Negra-MS, às 16h. No mesmo dia e horário, o Rio Branco VN-ES cumpre tabela contra a Patrocinense-MG, em casa.