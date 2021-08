Boavista-RJ 0 x 2 Santo André-SP – Nunes, aquele mesmo, faz golaço e Ramalhão carimba vaga na próxima fase

Saquarema, RJ, 28 (AFI) – O Santo André está classificado à Segunda Fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Ramalhão carimbou a vaga na tarde deste sábado ao derrotar o Boavista pelo placar de 2 a 0, em Saquarema, pela 13ª rodada. Os gols foram marcados por Léozão e Nunes, aquele mesmo, ex-Vasco, Guarani e Sport.

Com o resultado, o Santo André chegou aos 21 pontos, não podendo mais deixar o G-4 do Grupo A7. O Boavista, por sua vez, deixou a zona de classificação e vai para a última rodada não dependendo mais de si para avançar. O clube do Rio de Janeiro tem 15.

RAMALHÃO NA FRENTE

O primeiro tempo foi de domínio do Santo André. Logo aos cinco minutos, Eliandro cobrou falta no segundo pau e jogou na cabeça de Léozão, que mandou, com estilo, para o fundo das redes. O Boavista sentiu o gol e viu o Ramalhão começar a desperdiçar uma chance atrás da outra.

Santo André vence na rodada

Com Nunes ‘deitando e rolando’ no setor ofensivo, a defesa do Santo André também se destacou na partida, tanto que o Boavista só conseguiu criar na base do ‘chuveirinho’ e nas bolas paradas. O Ramalhão poderia ter deixado a etapa inicial com um placar mais elástico.

PLACAR AMPLIADA!

O segundo tempo foi mais equilibrado, mas o Santo André continuou aproveitando melhor as oportunidades. Aos 20 minutos, após falha grotesca da defesa do Boavista, Nunes recebeu na entrada da área, driblou o goleiro com extrema facilidade e só empurrou.

O Ramalhão voltou a dominar a partida, ainda colocou uma bola na trave com David, em nova saída errada do Boavista. Denis Germano ainda deixou o Santo André com um homem a menos, mas o time do Rio de Janeiro não conseguiu evitar o revés.

PRÓXIMO JOGOS

Na última rodada, o Boavista visita o São Bento no sábado, às 15h, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). No mesmo dia e horário, o Santo André recebe o Bangu, no Distrital do Inamar, em Diadema (SP).