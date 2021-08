Boavista-RJ 2 x 0 Bangu-RJ – Vitória que embola completamente o Grupo A7

Rio de Janeiro, RJ, 14 (AFI) – Boavista-RJ e Bangu-RJ se enfrentaram na tarde deste sábado, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Melhor para os mandantes, que venceram por 2 a 0, resultado importante para seguirem na briga pela classificação.

CLASSIFICAÇÃO

Com o resultado, o Boavista segue na sétima e penúltima colocação do Grupo A7, mas com agora com 12 pontos, bem perto do G4. O Bangu continua com 13 pontos, fora do G4, em quinto lugar.

OS GOLS

Os dois gols saíram no primeiro tempo. Aos 32 minutos, Rodrigo Coutinho deu boa arrancada pela esquerda, tabelou com o companheiro e invadiu a área. Na cara do gol, ele não desperdiçou e colocou o Boavista na frente do placar.

Apenas quatro minutos depois, o Boavista aumentou a vantagem com gol contra de Israel Felipe. Jefferson Renan fez boa jogada pela direita e cruzou para o miolo da área. O zagueiro tentou cortar, mas mandou contra o próprio gol.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela 12ª rodada. No domingo (22), às 15h, o Boavista visita o Madureira-RJ no Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro (RJ). Um pouco mais tarde, às 16h, o Bangu visita o Cianorte-PR no Estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR).