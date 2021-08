Boavista-RJ x Santo André-SP – Equipes fazem duelo pelo G4; Jogo pode valer a classificação

Saquarema, RJ, 27 (AFI) – Com os dois times brigando na parte de cima da tabela, Boavista e Santo André fazem confronto direto pelo no G4. O jogo acontece no estádio Elcyr Resende de Mendonça, no sábado, às 15h e é válido pela 13° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

A equipe carioca ocupa o quarto lugar e tem 15 pontos. Já o Ramalhão, vem logo a frente com 18, podendo assumir a ponta caso haja tropeço dos rivais, que tem 19 e 20, respectivamente.

REFORÇO NA DEFESA

Nesta quinta-feira, a diretoria anunciou a chegada do zagueiro Daciel. O atleta já teve seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) e poderá atuar na partida de sábado.

PODE AVANÇAR

Com 18 pontos, o time paulista está no G4 do Grupo A7, em terceiro lugar e garante vaga ao mata-mata caso conquiste uma vitória. Na última rodada, o Ramalhão recebe o Bangu-RJ.

FIM DA PREPARAÇÃO

No período da tarde desta sexta-feira, o time encerrou as atividades para o confronto. Leandrão comandou os treinamentos e trabalhou com campos divido. Explorando situações de ataque, defesa e parte tática entre os jogadores titulares e reservas.

DESFALQUE

Na última partida, Ralph Dias foi expulso. O meio-campista não entra em campo e Beré pode assumir a posição para a partida.