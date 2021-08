Boca Rosa retoma rotina de trabalho e comenta: ‘A gente se vira’

Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, está retomando a rotina de trabalho após dar à luz ao seu primeiro filho, Cris. Nesta terça-feira (10), a empresária, de 26 anos, publicou em uma rede social parte da rotina incluindo o momento de extração de leite do pequeno.

Na postagem, ela escreveu: ‘Aos poucos mamy boss vai voltando com os planejamentos e reuniões. Bebê Boca Rosa Beauty, tô morrendo de saudade das nossas loucuras e logo a mãe volta 100%. Quer dizer, 100% acho que não, mas a gente se vira’, brincou ela mostrando as bombas de leite.

Baby Cris, filho de Bianca com o youtuber Fred, nasceu no dia 15 e julho. Recentemente, a ex-BBB se emocionou ao contar os desafios que enfrentou para realizar a amamentação do pequeno da forma correta.