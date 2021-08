Bolsa Família: 5ª parcela do auxílio emergencial 2021

Confira o calendário da quinta parcela do auxílio emergencial 2021 para beneficiários do Bolsa Família

Conforme informação do Ministério da Cidadania, os pagamentos da quinta parcela do auxílio emergencial 2021 começam em 18 de agosto e vão até o dia 31, pois o Bolsa Família não sofre alterações, dando sequência ao calendário de pagamentos do programa.

Final do NIS pagamento em: 1 18 de agosto 2 19 de agosto 3 20 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 26 de agosto 8 27 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

Como fica o calendário das 5ª, 6ª e 7ª parcelas do auxílio emergencial 2021 para os demais beneficiários?

O calendário de pagamentos da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial 2021 para quem se cadastrou para receber o benefício ainda não foi divulgado, porém, espera-se que os valores sejam depositados nos meses de agosto, setembro e outubro. Para as próximas parcelas, os beneficiários também serão informados via WhatsApp, conforme informa a Caixa Econômica Federal.

Quem tem direito ao Programa Bolsa Família?

O Programa Bolsa Família atende às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social por conta de sua baixa renda. Segundo informações oficiais do Ministério da Cidadania estão aptas ao programa as famílias que atendem aos seguintes critérios:

Todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais;

Famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

Cadastro Único permite o cruzamento de dados para selecionar os beneficiários

As famílias que se enquadram no programa devem realizar o CadÚnico, O Cadastro Único. No entanto, as famílias são analisadas para verificar o enquadramento no programa. essa análise é totalmente automatizada.

As famílias selecionadas recebem pelos Correios um cartão de saque, o Cartão Bolsa Família, emitido pela Caixa Econômica Federal (CAIXA).

Mais informações no site oficial do Ministério da Cidadania

É possível verificar o calendário oficial do Programa Bolsa Família no site oficial do Ministério da Cidadania. Acesse: gov.br/cidadania > Ações e programas > Bolsa Família.

Os contemplados pelo programa Bolsa Família devem manter seus cadastros em dia. Mesmo que não haja alterações, é imprescindível a confirmação dos dados a cada dois anos.

A 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 continua sendo liberada para o saque do valor – os nascidos em maio podem sacar o benefício no dia 09 de agosto

A parcela 4 do Auxílio Emergencial 2021 continua sendo liberada para o saque do valor. Sendo assim, enquanto o calendário oficial da 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 ainda não foi divulgado para beneficiários do CadÚnico, acompanhe os saques da 4ª parcela. Confira o calendário de saques da parcela 4 do Auxílio Emergencial 2021, em 09 de agosto, recebem os nascidos em maio.

Disponibilidade física – 4ª parcela – saque do valor em espécie

Mês de nascimento do beneficiário Data do crédito para a disponibilidade física (saque do valor em espécie) Janeiro 02 de agosto Fevereiro 03 de agosto Março 04 de agosto Abril 05 de agosto Maio 09 de agosto Junho 10 de agosto Julho 11 de agosto Agosto 12 de agosto Setembro 13 de agosto Outubro 16 de agosto Novembro 17 de agosto Dezembro 18 de agosto