Bolsa Família: Cadastrados terão direito a prorrogação do auxílio emergencial?

O Auxílio Emergencial foi implementado pela primeira vez no ano passado, desde então, o programa tem ajudado milhares de cidadãos brasileiros diante os impactos decorrentes da pandemia do coronavírus.

Com a premência do cenário caótico, o benefício teve que ser liberado novamente este ano. A partir de abril, parte dos beneficiários do ano passado passaram a receber o abono com novos valores.

No que se refere as mensalidades deste ano, varia conforme a composição familiar. Sendo R$ 150 destinado aos cidadãos que moram sozinhos; R$ 250 para famílias com duas ou mais pessoas e; R$ 375 para famílias monoparentais chefiadas por mães solteiras.

Inicialmente, o Governo Federal viabilizou o projeto em apenas quatro meses. No entanto, devido ao plano de vacinação contra a Covid-19, o auxílio será prorrogado por mais três meses. Posto isto, é certo salientar que muitos segurados, inclusive do Bolsa Família, ainda estão em dúvidas se receberão as parcelas da prorrogação.

Conforme a declaração do presidente da república, Jair Bolsonaro, todos os beneficiários que já estavam recebendo o benefício na primeira rodada de 2021 continuarão a ter acesso ao abono. Sendo assim, os segurados do Bolsa Família terão direito de receber os pagamentos do auxílio emergencial prorrogado.

Este ano, o auxílio emergencial está sendo pago a famílias com renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300), desde que a renda por pessoa seja igual ou inferior a meio piso nacional (R$ 550).

Além disso, para receber o benefício o cidadão precisa ter garantido a última parcela do programa aplicado no ano passado, ou seja, ele deve ter recebido o pagamento dos ciclos anteriores.

No que tange a população atendida pelo Bolsa Família, a liberação do benefício do auxílio emergencial só é viabilizada caso o valor do programa seja mais vantajoso comparado a mensalidade do BF. Isso tudo porque, benefícios acumulados não são permitidos.

Todavia, após o encerramento do coronavoucher, os beneficiários do Bolsa Família voltarão a receber os valores do programa social de distribuição de renda automaticamente, sem necessitar de um recadastramento.

Calendário do Bolsa Família para a prorrogação do Auxílio Emergencial

Nº final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

Após o depósito do benefício na conta poupança social digital, o segurado do Bolsa Família pode movimentar o dinheiro por meio da própria plataforma do Caixa Tem, ou realizar o saque usando o Cartão Bolsa Família, ou Cartão Cidadão, nas agências da Caixa Econômica Federal e lotéricas.

