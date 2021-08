Bolsa Família: Confira o calendário de pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial

O benefício será depositado na Conta Poupança Social Digital até o dia 31 deste mês, sendo possível realizar o saque no mesmo dia em que é creditado na conta

A primeira parcela da prorrogação do auxílio emergencial será liberada para os beneficiários do Bolsa Família a partir do dia 18 de agosto. Para este grupo, os pagamentos ocorrem segundo o Número de Identificação Social (NIS).

O benefício será depositado na Conta Poupança Social Digital até o dia 31 deste mês, sendo possível realizar o saque no mesmo dia em que é creditado na conta. O dinheiro pode ser movimentado no Caixa Tem, ou sacado em uma das agências da Caixa ou casas lotéricas.

O Bolsa Família é um programa social de distribuição de renda, destinado a famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. No entanto, os valores distribuídos são os mesmos entre os segurados, variando de acordo com a composição familiar.

Neste ano, o auxílio emergencial está liberando um benefício que varia de R$ 150 a R$ 375. Sendo R$ 150 destinado aos cidadãos que moram sozinhos; R$ 250 para famílias com dois membros ou mais e; R$ 375 para famílias monoparentais chefiadas por mães solteiras.

Critérios para receber o Bolsa Família

Estar registrado no CadÚnico;

Ser selecionado pelo Ministério da Cidadania;

No caso de existência de gestantes, o comparecimento às consultas de pré-natal, conforme calendário preconizado pelo Ministério da Saúde (MS);

Participação em atividades educativas ofertadas pelo MS sobre aleitamento materno e alimentação saudável, no caso de inclusão de nutrizes (mães que amamentam);

Manter em dia o cartão de vacinação das crianças de 0 a 7 anos;

Acompanhamento da saúde de mulheres na faixa de 14 a 44 anos;

Garantir frequência mínima de 85% na escola, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75%, para adolescentes de 16 e 17 anos?.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família no auxílio emergencial

Nº final do NIS Datas de pagamento NIS 1 18 de agosto NIS 2 19 de agosto NIS 3 20 de agosto NIS 4 23 de agosto NIS 5 24 de agosto NIS 6 25 de agosto NIS 7 26 de agosto NIS 8 27 de agosto NIS 9 30 de agosto NIS 0 31 de agosto

