Bolsa Família: confira os requisitos do programa e os próximos pagamentos

Quais são os requisitos do Programa Bolsa Família?

Conforme informações do Ministério da Cidadania, os requisitos do Programa Bolsa Família são:

Inclusão da família, pela prefeitura, no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal;

Seleção pelo Ministério da Cidadania;

No caso de existência de gestantes, o comparecimento às consultas de pré-natal, conforme calendário preconizado pelo Ministério da Saúde (MS);

Participação em atividades educativas ofertadas pelo MS sobre aleitamento materno e alimentação saudável, no caso de inclusão de nutrizes (mães que amamentam);

Manter em dia o cartão de vacinação das crianças de 0 a 7 anos;

Acompanhamento da saúde de mulheres na faixa de 14 a 44 anos;

Garantir frequência mínima de 85% na escola, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75%, para adolescentes de 16 e 17 anos.

Cadastro Único permite o cruzamento de dados para selecionar os beneficiários

As famílias que se enquadram no programa devem realizar o CadÚnico, O Cadastro Único. No entanto, as famílias são analisadas para verificar o enquadramento no programa. essa análise é totalmente automatizada.

As famílias selecionadas recebem pelos Correios um cartão de saque, o Cartão Bolsa Família, emitido pela Caixa Econômica Federal (CAIXA).O PBF se integra a várias políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das famílias vulneráveis.

Pagamentos – Bolsa Família – mês de agosto

Confira os pagamentos do Bolsa Família 2021 de agosto vão do dia 18 ao dia 31

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 18/08 2 19/08 3 20/08 4 23/08 5 24/08 6 25/08 7 26/08 8 27/08 9 30/08 0 31/08

Calendário Bolsa Família do mês de setembro/2021

Por conseguinte, os pagamentos do Bolsa Família 2021 de setembro vão do dia 17 ao dia 30.

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 17/09 2 20/09 3 21/09 4 22/09 5 23/09 6 24/09 7 27/09 8 28/09 9 29/09 0 30/09

Calendário Bolsa Família do mês de outubro/2021

Dessa forma, os pagamentos de outubro vão do dia 18 ao dia 29.

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 18/10 2 19/10 3 20/10 4 21/10 5 22/10 6 25/10 7 26/10 8 27/10 9 28/10 0 29/10

Calendário Bolsa Família do mês de novembro/2021

Os pagamentos de novembro vão do dia 17 ao dia 30.

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 17/11 2 18/11 3 19/11 4 22/11 5 23/11 6 24/11 7 25/11 8 26/11 9 29/11 0 30/11

Calendário Bolsa Família do mês de dezembro/2021

Por fim, os pagamentos do Bolsa Família 2021 de dezembro vão do dia 10 ao dia 23.

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 10/12 2 13/12 3 14/12 4 15/12 5 16/12 6 17/12 7 20/12 8 21/12 9 22/12 0 23/12

Mais informações no site oficial do Ministério da Cidadania

É possível verificar o calendário oficial do programa no site oficial do Ministério da Cidadania. Acesse: gov.br/cidadania > Ações e programas > Bolsa Família.

Os contemplados pelo programa devem manter seus cadastros em dia. Mesmo que não haja alterações, é imprescindível a confirmação dos dados a cada dois anos. Caso queira consultar as parcelas referentes ao auxílio emergencial para beneficiários comuns, não cadastrados no Bolsa Família, clique neste destaque.