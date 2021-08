Bolsa Família: Empréstimo consignado poderá ser implementado

Com a reformulação do Bolsa Família, beneficiários poderão ter acesso a empréstimo consignado. Este ano, o Governo Federal prevê o lançamento de um novo programa social, ampliando o número de famílias atendidas pelo BF e seu valor médio para R$ 400.

O desejo do atual presidente da república, Jair Bolsonaro, parecer estar finalmente se cumprindo. Diante disso, o Ministério da Cidadania está estudando conceder um crédito consignado com taxa de 1,2% ao mês, para os contemplados do programa social.

Novo Bolsa Família

Entre as mudanças que os inscritos do Bolsa Família poderão encontrar após o lançamento da reformulação do programa em novembro, está a linha de crédito consignado, oferecida por instituições financeiras.

A possível concessão do empréstimo para o Bolsa Família surge através de uma parceria entre o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal. O empréstimo será limitado a R$ 1 mil, com taxas de juros de 1,2%.

Entretanto, é importante lembrar que essa medida compõe a pasta de sugestões para o novo programa. Sendo assim, o Governo não confirmou a viabilidade da medida ou detalhou sobre as condições.

O fato de ser um crédito consignado indica que o valor contratado pelo beneficiário mais os juros aplicados sobre a quantia será retirado mensalmente direto da folha de pagamento do cidadão.

Logo, se o valor do benefício recebido pelo Bolsa Família for de R$ 400, e a parcela do empréstimo contratado for de R$ 50, o beneficiário receberá no mês apenas R$ 350 de salário.

De acordo com o Governo, será permitida uma margem de até 30% sobre o valor mensal concedido pelo Bolsa Família, e as taxas de juros serão aplicadas em 1,2% ao mês, sem a necessidade de comprovar renda para contratar.

Caso a proposta do empréstimo consignado para o novo programa seja aprovada, o contratante terá o valor repassado para a sua conta poupança social digital do Caixa Tem. Assim, as mensalidades do pagamento serão descontadas.

Contudo, se o cidadão for desligado do Bolsa Família no período vigente de quitação da dívida, o empréstimo continuará valendo, tendo a necessidade de ainda realizar o pagamento do mesmo.

