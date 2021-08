Bolsa Família: grupo NÃO receberá auxílio emergencial hoje; saiba porque

O calendário do auxílio emergencial 2021 não prevê qualquer pagamento neste sábado (21) para os beneficiários do Bolsa Família. Isso aconteceu porque as datas de pagamento para este grupo não foram alteradas, apenas os valores.

Em outras palavras, quem se escreveu no auxílio emergencial pode até receber um valor maior, mas terá os pagamentos no mesmo dia do antigo benefício.

Os beneficiários da prorrogação do auxílio emergencial 2021 deste grupo devem então aguardar os novos pagamentos ser liberados, o que está previsto para acontecer somente na segunda-feira (23).

Ao todo cinco pagamentos estão previstos na semana que vem do auxílio emergencial 2021 para beneficiários oriundos do Bolsa Família (veja abaixo datas em negrito).

Auxílio emergencial 2021 vai ser pago até dezembro?

O auxílio emergencial 2021 não vai ser pago até dezembro, a expectativa é que o benefício deixe de existir com o pagamento da 7ª parcela em outubro. Confira o calendário completo aqui.

O governo quer, na realidade, iniciar os pagamentos do Auxílio Brasil, uma reformulação do Bolsa Família, já em novembro. As parcelas mensais devem ser a partir de R$ 300, de acordo com declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Além dos atuais beneficiários do Bolsa Família, o governo quer aumentar o número de pessoas recebendo a Auxílio Brasil. As inscrições para o programa ainda não estão disponíveis, mas algumas atitudes devem já ser tomadas pelos interessados no novo programa social, que será criado com o fim do auxílio emergencial 2021.

Calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial 2021:

Confira abaixo a ordem de liberação de pagamentos da 5ª parcela do auxílio emergencial 2021 que estão ocorrendo em duas diferentes formas; os beneficiários do Bolsa Família recebem de acordo com o NIS, já o grupo geral, de autônomos e desempregados, deve receber por meio do mês de nascimento.

A data de saque para os beneficiários do grupo geral também é diferente, quem antes recebia pelo Bolsa Família tem direito ao saque assim que o dinheiro fica disponível no Caixa Tem.

Final do NIS 1: 18 de agosto;

Final do NIS 2: 19 de agosto;

Final do NIS 3: 20 de agosto;

Final do NIS 4: 23 de agosto;

Final do NIS 5: 24 de agosto;

Final do NIS 6: 25 de agosto;

Final do NIS 7: 26 de agosto;

Final do NIS 8: 27 de agosto;

Final do NIS 9: 30 de agosto;

Final do NIS 0: 31 de agosto;

Grupo geral

Mês de nascimento Data de pagamento Liberação para saque Janeiro 20 de agosto 1º de setembro Fevereiro 20 de agosto 2 de setembro Março 21 de agosto 3 de setembro Abril 22 de agosto 6 de setembro Maio 24 de agosto 9 de setembro Junho 25 de agosto 10 de setembro Julho 26 de agosto 13 de setembro Agosto 27 de agosto 14 de setembro Setembro 28 de agosto 15 de setembro Outubro 28 de agosto 16 de setembro Novembro 29 de agosto 17 de setembro Dezembro 31 de agosto 20 de setembro