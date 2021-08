Bolsa Família: reformulação trará novos direitos; saiba quais

Que a reformulação do Bolsa Família deve acontecer não é novidade, porém um dos novos benefícios será o “crédito especial” anunciado nesta quinta-feira (12). A ideia é que o novo programa seja o Auxílio Brasil e já esteja funcionando em novembro de 2021, com o previsto fim do Auxílio Emergencial. As informações são da Agência Brasil.

Mas como será este crédito especial você deve estar se perguntando, certo? De acordo com o ministro da Cidadania, João Roma, os valores do “crédito especial” terão juros reduzidos e serão concedidos pela Caixa Econômica Federal.

“O que nós visamos é que justamente seja disponibilizado acesso a recursos com juros mais baixos. É uma população que em geral tem dificuldade de acesso ao setor bancário. Hoje essa população termina caindo em agiotas, que de maneira informal muitas vezes captura cartões e recebíveis muitas vezes de maneira truculenta”, disse o ministro depois de anunciar o calendário de pagamento da nova rodada do auxílio emergencial.

Além disso, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, também comento o assunto e adiantou que o crédito especial será destinado a pessoas com nome sujo. “Só as financeiras acabam aprovando esse limite de crédito, cobrando 20% ao mês”, explicou.

Auxílio emergencial será renovado? Como fica o Bolsa Família?

Você Pode Gostar Também:

O governo federal não deve renovar o Auxílio Emergencial, pelo menos é o que diz até agora o ministro da Cidadania. A previsão é que o benefício termine mesmo de ter parcelas liberadas em outubro e o saque possa ser feito até novembro.

Depois disso, a solução dada é a reformulação do Bolsa Família – que se tornará o Auxílio Brasil. O novo programa social deve ser pago para as pessoas na pobreza e baixa pobreza e ter mais beneficiários. O governo não adiantou até agora se algum outro grupo poderá receber os valores.

O que se sabe até agora é:

Serão pagos pelo menos R$ 300 por mês;

Auxílio Brasil é previsto para novembro;

Crédito especial para pessoas com nome sujo será liberado;

Projeto já foi entregue por Bolsonaro, mas sem valores definidos;

Mais detalhes dos projetos devem ser divulgados em breve;

Gostou do nosso artigo? Acompanhe notícias como essa também no nosso Facebook.