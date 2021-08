Bolsa Família reformulado: veja como se inscrever no programa

Você sabia que é possível se inscrever para receber o Auxílio Brasil de cerca de R$ 300 mensais? As inscrições não têm data definida, mas o quanto antes forem realizadas melhor. A previsão é que o benefício se inicie em novembro, com o Bolsa Família deixando de existir e o auxílio emergencial sendo pago só até outubro.

Importante dizer que de acordo com o ministro da Cidadania, João Roma, aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família devem provavelmente receber também o Auxílio Brasil. Tudo isso vai depender da atualização de dados Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Ou seja, quem deseja receber o Auxílio Brasil precisa se inscrever no CadÚnico o quanto antes e quem já é escrito precisa verificar se o seu cadastro foi atualizado pelo menos nos últimos dois anos. A recomendação é atualizar sempre que uma mudança acontecesse e pelo menos a cada dois anos (mesmo que as informações se mantenham iguais).

Como verificar se o meu cadastro no CadÚnico está atualizado?

Para verificar se o seu cadastro está atualizado, você deve acessa o aplicativo Meu CadÚnico -disponível para android o iOS. No aplicativo é possível ver há alguma pendência ou então algum dado incorreto e que precisa ser atualizado.

Importante lembrar que a cada dois anos, mesmo que nenhuma informação mude, é necessário realizar a atualização de dados junto ao governo federal.

Como atualizar os dados no CadÚnico?

A atualização do CadÚnico é feita no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da sua cidade – você pode consultar todos os endereços nos Mops – Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania.

No site, basta clicar na parte superior da tela em “Alterar local” e depois selecionar o seu munícipio.

Feito isso, você pode encontrar os locais do Cras de duas maneiras:

A primeira é buscando visualmente um ícone de uma casinha na cor verde;

Já a segunda é clicar do lado esquerdo em serviços e depois selecionar “Centro de Referência de Assistência Social” – geralmente um dos primeiros ícones de cima para baixo na tela.

Se você clicar em cima do Cras que você deseja, é possível visualizar o telefone, endereço e até e-mail em alguns casos.

IMPORTANTE: Quem não atualizar os dados depois de dois anos, corre o risco de ser excluído do Cras.

Como se inscrever no Cadastro Único?

A inscrição é feita no mesmo local que de atualização de dados – o Cras. Caso você não saiba um endereço na sua cidade, veja acima como descobrir no Mops.

Caso já saiba o endereço do Cras, vamos as informações necessárias antes do cadastro

“A inscrição no Cadastro Único deve ser feita por uma pessoa da família chamada de Responsável Familiar, que precisa ter pelo menos 16 anos e, preferencialmente, ser mulher”, a informação é da Secretaria Especial de desenvolvimento Social.

Entre os documentos a serem apresentados estão o CPF ou título de eleitor, além de algum documento dos outros integrantes da família;

Aqueles integrantes de famílias quilombolas devem também apresentar o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI).

É possível que a entrevista para cadastro dure mais de uma hora, por isso é recomendável que separe este tempo, no mínimo.