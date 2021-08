Bolsonaro pensa em antecipar o pagamento do Vale-Gás; Veja quando!

A expectativa de que o Vale-Gás fosse ser liberado juntamente com o primeiro pagamento do Auxílio Brasil em novembro pode estar sendo reconsiderada. Isso aconteceria devido ao fato de que o Presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado a antecipar o pagamento do vale para o gás de cozinha já no próximo mês.

O Vale-Gás é um programa social criado e voltado para atender famílias carentes, as mesmas que são atendidas pelo Bolsa Família. A ideia inicial era de anunciar a novidade em novembro, juntamente com o Novo Auxílio Brasil, porém com o aumento da inflação o Governo Federal está revendo essa possibilidade. As informações são da equipe da CNN Brasil.

Famílias inscritas no Cadastro Único podem solicitar o Vale-Gás

Vale ressaltar que as famílias que estão inscritas no Cadastro Único estarão aptas para receber o Vale-Gás. A proposta é que as famílias recebam através de um cartão, um valor bimestral de R$ 120 para a compra do botijão de gás. O orçamento calculado é de R$ 3 bilhões.

O novo benefício está sendo elaborado pelo Ministério de Minas e Energia, e a expectativa é de que o programa venha a ser custeado por programas de incentivo para energia limpa da Petrobras.

Vale ressaltar que o tema Vale-Gás já foi bastante debatido pelo atual Governo. Bolsonaro chegou a cogitar a entrega de um botijão de gás a cada bimestre, para todas as famílias inscritas no Cadastro Único. Porém, os altos custos com logística, levaram o Governo a repensar e diminuir o valor do Auxílio que iria ser pago.

Presidente Bolsonaro vêm recebendo críticas por conta da alta inflação

O aumento do preço do botijão de gás é uma das maiores críticas feitas pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao atual Presidente. A expectativa é de que o tema seja bastante debatido durante a corrida presidencial no próximo ano, como uma tentativa de reverter as pesquisas que ainda apontam Bolsonaro com uma leve vantagem sobre o petista.

Vale ressaltar que uma das maiores críticas feitas aos governos do PT foram pelos rombos fiscais, como o episódio da “pedalada fiscal” de Dilma Rousseff. De certa forma, o Governo de Bolsonaro controlou muito bem a inflação no primeiro ano de mandato, porém com a pandemia e os gastos com Auxílio Emergencial, acabaram dificultando a situação.

O Vale-Gás será apenas uma das ajudas que serão disponibilizadas pelo Governo Federal com a reformulação do Bolsa Família, criando o novo programa social Auxílio Brasil. A base de famílias beneficiadas hoje é de 14 milhões e a expectativa é de que esse número suba para 17 milhões após as novas regras.

O texto do projeto já foi entregue à Câmara e além do benefício do Vale-Gás, os segurados também terão direito a empréstimo pessoal, reajuste salarial e outras possibilidades que hoje não estão disponíveis no Bolsa Família. A solicitação da linha de empréstimo poderá ser feita diretamente pelo app do Caixa Tem.