Botafogo-PB 1 x 2 Floresta-CE – Floresta derruba Belo fora de casa e volta a vencer na Série C após seis jogos

João Pessoa, PB, 19 (AFI) – O Floresta estava sem vencer há seis rodadas na Série C do Campeonato Brasileiro. A má fase, porém, acabou nesta sexta-feira à noite, quando na abertura da 13ª rodada da primeira fase, o time cearense venceu o Botafogo por 2 a 1, em João Pessoa-PB, no estádio Almeidão.

A última vitória do Floresta tinha acontecido no dia 4 de julho sobre o Altos por 1 a 0. Os gols de Alisson e Fábio Alves acabaram com os seis jogos de invencibilidade do Botafogo na competição. Clayton marcou o gol do time paraibano.

Com o resultado, o Floresta vai para sétima posição, com 15 pontos e abre cinco da zona de rebaixamento. O Botafogo estaciona nos 20 pontos e continua na liderança do Grupo A, porém deve perder a primeira posição ao final da rodada.

O JOGO



O Botafogo com dificuldade de sair jogando no início do jogo. O Floresta fechava bem os espaços e tinha maior posse de bola. O Botafogo apesar de ter entrado com três atacante sentia falta de meia de criação para municiar os atacantes e rifava muito a bola.

Desorganizado, o Botafogo viu o Floresta comandar as ações no primeiro tempo e criar as principais chances. Ao time cearense faltava caprichar na hora da finalização. O Floresta criava as chances, mas na hora da conclusão não mostrava efetividade.

De tanto procurar o gol, o Floresta abriu o marcador aos 35 minutos. Thiago Primão bate escanteio pela direita, Daniel toca de cabeça para trás e Alisson cabeceia, sozinho, para o fundo do gol do Botafogo.

ETAPA FINAL

Botafogo tentou desde o início buscar o ataque para empatar o jogo. Porém, seguia esbarrando na falta de inspiração do seu setor de criação.

O Belo só chegava na base do abafa, enquanto Floresta se segurava bem na defesa e controlava o jogo.

Mesmo com pouca inspiração, o Botafogo chegou ao empate aos 33 minutos. Tsunami chutou forte em cobrança de falta, Tony dá rebote e Clayton manda para o gol para empatar.

O gol não melhorou as coisas para o Botafogo. Um minuto depois, o Floresta respondeu um minuto depois mandando a bola no travessão, com Deysinho. Aos 36, Jô cruzou na área e a bola tocou na mão de Juba. O árbitro marcou pênalti, que Fábio Alves bateu e colocou novamente o Floresta na frente do placar.

Nos minutos finais, o Botafogo teve a chance do empate em dois lances, com Juba e Tsunami, mas a bola não entrou. No último lance, o Floresta quase ampliou com Paulo Vyctor, mas ele perde, sozinho, na frente do gol.



PRÓXIMOS JOGOS

Na 14ª rodada, o Botafogo joga fora de casa contra o Altos no domingo (29). O Floresta joga no sábado (28) contra o Paysandu em Belém-PA.