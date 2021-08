Botafogo-PB x Floresta-CE – Em duelo dos opostos, Belo tenta manter liderança isolada da Série C

João Pessoa, PB, 19 (AFI) – Apenas uma partida irá abrir a 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta sexta-feira (19). Embalado por seis jogos sem derrota, o Botafogo-PB tenta se manter na liderança isolada do Grupo A e recebe o Floresta-CE, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), às 20h. Do outro lado, os visitantes buscam a reabilitação para abrir distância da zona de rebaixamento.

Atualmente com 20 pontos e um retrospecto de cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas em doze jogo, o Botafogo-PB lidera a chave com um ponto na frente do Paysandu, segundo colocado, com 19. Já o rival cearense vive um momento completamente diferente na tabela. Sem vencer há seis rodadas, o Floresta é oitavo colocado com 12. O Jacuipense-BA, primeiro time dentro do Z2, tem dez.

BOTAFOGO-PB

Para o duelo, o técnico Gerson Gusmão – que durante a semana rejeitou uma proposta para dirigir o Confiança na Série B para seguir no Botafogo-PB – contará com o retorno do atacante e artilheiro da equipe no ano, Welton Felipe. Ele cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na rodada passada e volta a ficar a disposição. Além dele, o volante Pablo e o meia Clayton Rosa também estão de volta.

Porém, Welton Felipe deve começar a partida no banco de reservas, já que não está na condição física ideal por conta de uma lesão muscular, na qual ele está em fase final de recuperação. Os meias Marcos Aurélio e Esquerdinha suspensos são baixas.No mais, a equipe deve ser a mesma que vem atuando. De qualquer forma, o comandante falou da situação do Belo e o foco de terminar a primeira fase na liderança.

“A liderança não é um objetivo, e sim um mérito para o clube. A gente espera permanecer mais tempo lá, sempre lembrando que a nossa missão é terminar entre os quatro primeiros para depois disputar a vaga na Série B. Esperamos que assim possa ser, mas vai ser complicado, porque é uma competição muito equilibrada. Temos que trabalhar ainda mais para isso acontecer.”

FLORESTA

Com um treino na tarde de quinta-feira, já em solo paraibano, no Centro de Treinamento Maravilha do Contorno, casa do próprio Botafogo-PB, o Floresta-CE encerrou a sua preparação para o jogo que irá abrir a 13ª rodada. Para o duelo, o técnico Leston Júnior não poderá contar com o zagueiro Willian Goiano, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

“Será um grande jogo, sabemos do potencial do Botafogo-PB, tanto que está na liderança isolada da chave. Mas, precisamos demais desses três pontos e esse é o nosso foco, já que temos que sair dessa zona incomoda da tabela para abrir distância do Z2”, disse o comandante.