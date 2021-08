Botafogo-PB x Paysandu-PA – Confronto direto pela vice-liderança do Grupo A

João Pessoa, PB, 06 (AFI) – Neste domingo, às 18h, em confronto pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-PB irá receber o Paysandu em jogo dos “seis pontos”. As equipes atualmente estão apenas um ponto atrás do líder Volta Redonda-RJ que pode ser ultrapassado com uma combinação de resultados. A partida será realizada no Estádio Almeidão, pela 11ª rodada.

O Belo vem de um empate com o Ferroviário-CE em 0 a 0 e deixou escapar a chance de ficar na liderança do Grupo A. Atualmente o time está na segunda posição com 16 pontos conquistados em 10 partidas disputadas.

Não muito diferente vem o Papão em terceiro lugar com os mesmos 16 pontos mas fica uma posição atrás por conta do saldo de gols que é menor. Na última rodada o Paysandu venceu a Tombense por 1 a 0 em jogo que os paraenses terminaram com um jogador a menos.

BELO PREPARADO

O Botafogo ainda não conta com o zagueiro Fred que se lesionou ainda na oitava rodada e ganhou mais um desfalque no sistema defensivo. O zagueiro William Machado está suspenso para este duelo. O treinador Gerson Gusmão vai ter trabalho para montar a zaga, que é o destaque da competição com apenas 5 gols sofridos em 10 jogos disputados.

Uma das alternativas para o duelo, seria mudar o esquema tático. Atualmente o time vem jogando com uma linha de três defensores, mas terá apenas o Jan Piter à disposição. E para não improvisar a melhor alternativa é mudar o esquema para 4-4-2.

PAPÃO DESFALCADO

A última partida contra a Tombense terminou com vitória, mas o time levou o prejuízo de não poder contar com dois jogadores para este jogo.

O volante Bruno Paulista levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Já o volante Ratinho, foi expulso no jogo e cumpre suspensão automática. O jogador que poderia substituir seria João Paulo, mas ainda se recupera de lesão.