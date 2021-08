Botafogo-SP 1 x 0 Paraná-PR – Bruno Grassi segura Pantera, mas o próprio time já seria demais

Ribeirão Preto, SP, 07 (AFI) – Nesta noite de sábado, o Botafogo-SP venceu o Paraná-PR por 1 a 0 pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Os donos da casa foram superiores durante toda a partida e criaram diversas oportunidades que, na grande maioria, foram defendidas por Bruno Grassi. No chute de Rodrigo Ferreira desviado pelo defensor do Paraná, porém, o goleiro não segurou.

O Botafogo entrou no G4 do Grupo B com 19 pontos e se aproximou dos primeiros colocados. Os rivais de São Paulo, Ituano e Novorizontino têm 20 e o líder Ypiranga-RS soma 23. O time ainda pode ser ultrapassado, caso o Criciúma-SC vença o São José-RS, nesta segunda-feira, às 20 horas, no Heriberto Hulse.

O Paraná segue na vice-lanterna (9°) com nove pontos. A distância para o último, Oeste-SP, é grande, de seis. A sorte também é que o São José, logo acima em oitavo, tem 11.

HAJA CHANCE

O Botafogo, inspirado pelo lançamento da nova camisa, foi para cima com tudo. Antes dos 20 minutos, já poderia estar com três gols de vantagem. As chances, porém, não acabaram nas redes.

Teve chute do Emerson dentro da pequena área desviado pelo zagueiro, cabeçada que raspou a trave do Rafael Marques, grandes defesas do goleiro Bruno Grassi e até bola no travessão do Dentinho. O Paraná, enquanto isso, pouco assustou. Igor Bohn mal sujou o uniforme.

O tempo passou, porém, e o Botafogo, angustiado, caiu de rendimento. Os visitantes aproveitaram para crescer. Gustavo França deu trabalho pela direita e se fosse mais eficiente nas conclusões… Os times deixaram o gramado, na primeira etapa, sem gols, apesar do grande jogo.

CONTRA O PRÓPRIO GOL COMPLICA

Na volta do intervalo, os mandantes continuaram mais agressivos e exigiram demais do goleiro Bruno Grassi. O arqueiro do Paraná foi o principal obstáculo para o Botafogo não abrir o placar.

A ausência de bola na rede desgastou os jogadores, que não encontraram alternativas. Assim como no primeiro tempo, o Botafogo, aos poucos, perdeu a força. Continuou, porém, superior.

Aos 25 minutos, enfim, Bruno Grassi foi batido. Pelo próprio companheiro de defesa Rômulo Costa. Rodrigo Ferreira encheu o pé na falta e a bola desviou no zagueiro. O goleiro do Paraná não espalmou, dessa vez.

O problema passou para o Paraná que, aos 34 quase empatou. O zagueiro Jonathan Costa pegou a sobra dentro da área e balançou as redes, porém, do lado de fora. Edgar também, em um contra-ataque quase fatal, mas o placar ficou em 1 a 0 até o apito final.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Botafogo entra em campo, pela 12ª rodada, no Estádio Municipal de Mirassol, contra o Mirassol-SP, às 11 horas, do próximo sábado (14). Paraná continua a caminhada como visitante e, no Orlando Scarpelli, joga contra o Figueirense-SC, na segunda-feira (16), às 20 horas.