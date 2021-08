Botafogo-SP x Paraná-PR – Pantera tenta voltar ao G4 e Tricolor sair do Z2 da Série C

Ribeirão Preto, SP, 06 (AFI) – Vindo de uma derrota em um jogo duro contra o São José-RS, pelo placar de 4 a 2, o Botafogo-SP volta a campo neste sábado (07) de olho na reabilitação para seguir na briga pelo G4 do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Em casa, no Estádio Santa Cruz, a Pantera recebe o ‘desesperado’ Paraná, às 19h, pela 11ª rodada da competição nacional.

Com 16 pontos e um retrospecto de cinco vitórias, um empate e quatro derrotas, o time paulista é quinto colocado com 16 pontos e está há um do Criciúma-SC, primeiro time dentro do G4, que tem 17. Já o Paraná vem de dois empates seguidos e está na zona de rebaixamento, com nove pontos ganhos, na nona colocação. O São José-RS, primeiro time fora do Z2, tem onze.

BOTAFOGO-SP

Para a partida, o técnico Argel Fuchs que durante a semana recusou uma proposta da Chapecoense para seguir no Botafogo-SP, prepara algumas mudanças no time titular, três delas inclusive por opção técnica. Com isso: zagueiro Yan Victor, o volante John Everson e o atacante Ariel foram sacados. Já o atacante Neto Pessoa está suspenso e também está fora.

Por fim, meia Rafael Tavares testou positivo para Covid-19 e foi afastado. Com isso, Fabão que se recuperou de lesão após ficar 40 dias no Departamento Médico volta a ser titular entre a dupla de zaga. No meio e no ataque, o meia Emerson Santos e do experiente atacante Rafael Marques também terão chances novamente.

Porém, a principal novidade entre os onze inciais deve ser o jovem atacante Bruno Santos, o Dentinho. Aos 20 anos, ele fez seu primeiro gol com a camisa do Botafogo-SP no jogo passado e pode começar jogando. Dudu e Luketa retornam após fase final de transição, mas devem começar a partida no banco de reservas.

PARANÁ

Para o duelo, o técnico Silvio Criciúma poderá contar com o retorno do atacante Reis para armar o time titular do Paraná. O centroavante cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na rodada passada e retorna a equipe.

Já a outra vaga no setor ofensivo, ao lado dele e de Gustavo França, ainda está aberta com Erivan e Vinicius Moura disputando posição. O segundo sai na frente, já que no jogo passado balançou as redes e agradou. No mais, a equipe não deve ter mudanças com relação ao jogo passado na igualdade contra o Ypiranga-RS.