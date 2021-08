Botafogo-SP x Ypiranga-RS – Tem tudo para ser um jogão no Santa Cruz

Ribeirão Preto, SP, 21 (AFI) – Em confronto direto pelo G4, Botafogo e Ypiranga se enfrentam neste domingo, às 16 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

O time paulista vive instabilidade na competição. Não tem conseguido emendar sequência de vitórias e aparece na quinta colocação do Grupo B, com 19 pontos ganhos. Dois pontos atrás do Ituano (4º colocado), com 21.

O mesmo vale para o Ypiranga, que não conseguiu disparar na liderança da chave e corre o risco de se complicar no segundo turno. Os gaúchos lideram com 23 pontos, mesma pontuação que Novorizontino (2º colocado) e Criciúma (3º colocado), só que em vantagem nos critérios de desempate.

PANTERA DESFIGURADA

Pressionado para seguir próximo ao G4, o Botafogo terá cinco desfalques para o confronto deste domingo. Isso porque os zagueiros Fabão e Diego Guerra, lateral-esquerdo Pará e o volante Victor Bolt receberam o terceiro amarelo e cumprirão suspensão automática. O meia Gustavo Xuxa, lesionado, também não jogará.

“Vamos ser o nosso Botafogo, que o torcedor está acostumado a ver, o DNA do time em casa. É um time competitivo, que joga. Não são os desfalques, as lesões, que serão desculpas, nunca utilizamos essa artimanha para justificar nada. Aqui trabalhamos com um grupo de jogadores, nós confiamos em todos. Agora precisamos ser mais efetivos que o adversário e buscar o resultado”, disse o técnico Argel Fuchs.

Aliás, Argel Fuchs também será baixa na Pantera, já que foi expulso na última rodada contra o Mirassol.

CANÁRIO QUER PONTUAR

Líder do Grupo B, o Ypiranga quer pontuar em Ribeirão Preto. E o técnico Júnior Rocha comentou da confiança do elenco, mas também da cautela em atuar diante de um time que é bastante forte como mandante.

“A gente sabe das dificuldades de atuar contra o Botafogo, um time que tem feito boa campanha e que sempre faz valer o seu mando de campo. Mas também estamos numa boa sequência e vamos em busca de um grande resultado para seguir na parte de cima do grupo”, disse o comandante.