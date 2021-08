Botafogo x Brasil de Pelotas – Boa chance para não perder G4 de vista

Rio de Janeiro, RJ, 14 (AFI) – A derrota para o Operário, que acabou com os 100% de Enderson Moreira, já faz parte do passado. Neste domingo, o Botafogo busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B contra o lanterna Brasil de Pelotas, às 18h15, no Engenhão, pela 18ª rodada.

Sem conseguir emplacar a quinta vitória seguida, o Botafogo estacionou nos 25 pontos, no meio da tabela. A vitória neste domingo mantém o time na briga por uma vaga no G4. Por outro lado, o Brasil não ganha há cinco jogos – quatro derrotas e um empate – e amarga a lanterna, com 12 pontos.

BOM REFORÇO

A boa notícia para Enderson Moreira é que Chay, principal jogador do Botafogo na Série B, está de volta depois de ser poupado por conta da fadiga muscular. Autor de sete gols, o atacante da Portuguesa-RJ deve ser contratado em definitivo pelo clube alvinegro.

Chay entra no lugar do volante Barreto, que cumpre suspensão automática por ter recebido o terceiro amarelo na derrota para o Operário, por 1 a 0, em Ponta Grossa. Assim, Pedro Castro, que atuou mais avançado, volta a fazer a função de volante.

CRISE NO XAVANTE

Adversário do Botafogo, o Brasil vive um inferno astral. Não bastasse a situação delicada dentro e fora de campo, com salários atrasados, o time foi cobrado por torcedores, que invadiram um jogo-treino nesta sexta-feira atirando rojões no gramado.

Além disso, o técnico Cléber Gaúcho perdeu duas opções para o ataque nos últimos dias. Jarro acertou com o Sampaio Corrêa e Fabrício foi negociado pelo Grêmio com o Celta, da Espanha.