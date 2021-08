Boticário abre matrículas para programa de estágios e trainee

Estão abertas as inscrições do programa de estágios e trainee do Grupo Boticário. São 65 novas vagas para trabalhar na empresa. Estudantes e profissionais recém-formados de todo o Brasil podem se candidatar até o dia 3 de setembro.

Para as vagas de estágio, o único pré-requisito é que o estudante esteja regularmente matriculado em um curso de ensino superior e cursando os últimos dois anos da graduação (com formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023). Os novos estagiários irão para as áreas de Negócios, Marketing & Comunicação, Operações e Tecnologia.

Já para os interessados em vagas de trainee, é necessário ter até 2 anos de formação, entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021. O perfil do candidato selecionado é avaliado para direcioná-lo às melhores oportunidades com mais flexibilidade, não havendo vagas e áreas pré-definidas.

Língua inglesa não é uma exigência. O objetivo para este novo processo seletivo é seguir aumentando a atração de candidatos negros, com pelo menos 50% dos selecionados autodeclarados pretos ou pardos.