BP BUNGE BIOENERGIA tem muitos empregos neste fim de semana

A BP BUNGE BIOENERGIA está divulgando várias oportunidades de emprego neste final de semana! São muitas possibilidades que geram benefícios e bom salário fixo mensal. Quem quiser fazer parte de um ambiente de trabalho agradável, pode conferir todas as funções abertas e como se candidatar a uma delas!

BP BUNGE BIOENERGIA abre empregos pelo país

A empresa está divulgando oportunidades com plano médico e odontológico, auxílio farmácia, restaurante interno, vale-alimentação, seguro de vida, auxílio fretado e muitos outros. Confira quais são os cargos disponíveis neste fim de semana!

Mecânico Máquinas Agrícola Pleno;

Analista Logística Agroindustrial Jr. (Temporário);

Líder de Produção Agrícola (Preparo de Solo e Plantio);

Técnico Enfermagem;

Líder de Produção Agrícola | Automotiva;

Auxiliar Administrativo;

Almoxarife II;

Mecânico Automotivo II;

Analista de Recursos Humanos Jr (Treinamento e Desenvolvimento);

Assistente de Qualidade;

Instrutor Técnico Industrial;

Motorista II (Caminhão Pipa);

Analista de Planejamento Financeiro Pleno;

Gerente Sênior de Mecanização Agrícola;

Líder de Manutenção Automotiva;

Operador de Extração de Caldo II;

Caldeireiro;

Balanceiro;

Analista de Planejamento Financeiro Pl. (Longo Prazo);

Instrutor Técnico Industrial;

Comprador Jr.;

Coordenador de PCM de Cluster – Indústria;

Especialista de Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Agronômico;

Instrutor Técnico Industrial;

Banco de Talentos | PcD;

Torneiro Mecânico;

Operador de Armazém de Açúcar I;

Analista de Estratégia Sr.;

Gerente de Operações Financeiras;

Almoxarife;

Mecânico Automotivo III;

Eletricista Automotivo III;

Assistente Administrativo | Controle Agroindustrial.

Como se inscrever

Quem quiser participar do Processo Seletivo da BP BUNGE BIOENERGIA, pode acessar a página de inscrição e cadastrar currículo atualizado. A empresa quer contratar talentos que se comprometam com as atividades diárias!

