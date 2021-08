Brasil 0 x 2 Coritiba – Artilheiro marca dois, Coxa afunda Xavante e assume a liderança da Série B

Pelotas, RS, 11 (AFI) – O Campeonato Brasileiro da Série B tem um novo líder. Com dois gols do artilheiro Léo Gamalho, o Coritiba ganhou do Brasil, por 2 a 0, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela 17ª rodada, e passou provisoriamente o Náutico.

Melhor visitante – cinco vitórias, dois empates e duas derrotas -, o Coritiba chegou aos 33 pontos e deixou para trás o Náutico, que entra em campo ainda nesta quarta-feira, contra o Sampaio Corrêa. Por outro lado, o Brasil acumula cinco jogos sem vencer e segue na lanterna, com 12.

QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA

Pressionado, o Brasil começou a partida com muito mais vontade que o Coritiba, mas esbarrava na falta de qualidade dos seus jogadores. O time não conseguia acertar o último passe e por isso só ameaçava com cruzamentos para dentro da área.

A qualidade técnica que faltava para o Brasil, sobrou para o Coritiba. Depois de exigir boa defesa de Matheus Nogueira em chute de fora da área, Rafinha lançou Léo Gamalho, que dominou e bateu na saída do goleiro, aos 24.

O Brasil sentiu o gol e viu o Coritiba se soltar. Guilherme Azevedo quase marcou o segundo em chute de fora da área, por cima do travessão. O time xavante continuou apostando na bola aérea, mas não obteve sucesso.

SEMPRE ELE

O panorama da partida não mudou depois do intervalo. Bem posicionado na defesa, o Coritiba passou a ter espaços no contra-ataque. Léo Gamalho e Matheus Sales assustaram em chutes colocados.

Aos 18 minutos, Rafinha arriscou de fora da área e Matheus Nogueira foi buscar no cantinho. Na medida que o tempo ia passando, os jogadores do Brasil ficavam mais nervosos, aumentando também o número de passes errados.

A vitória coxa-branca foi decretada aos 42 minutos. Arthur derrubou Igor Paixão dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Léo Gamalho deslocou Matheus Nogueira e marcou seu segundo gol no jogo e o nono na Série B.

PRÓXIMOS JOGOS

O Brasil volta a campo no domingo, contra o Botafogo, às 18h15, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Um dia antes, no sábado, o Coritiba encara o CSA, às 16h30, no Rei Pelé, em Maceió. Os jogos são válidos pela 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno.