Brasil 1 x 1 Remo – VAR impede que Xavante volte a vencer!

Pelotas, RS, 27 (AFI) – Com direito a dois gols anulados e uma expulsão pelo VAR, o Brasil de Pelotas perdeu a chance de encerrar o jejum de vitória no Brasileiro da Série B ao ficar no empate com o Remo, por 1 a 1, no Bento Freitas, na noite desta sexta-feira, pela 21ª rodada.

Sem ganhar há nove jogos, o Brasil chegou aos 14 pontos e deixou a lanterna, mas continua em situação delicada, na penúltima colocação. A distância para o Vila Nova, primeiro fora da zona de rebaixamento, é de oito. Já o Remo tem 27 e segue em 12º lugar.

MOVIMENTADO

A partida começou movimentada no Bento Freitas e o Brasil foi quem criou a primeira oportunidade, aos 19 minutos. Rildo puxou contra-ataque e passou para Vidal finalizar no cantinho. Vinícius se esticou todo e desviou para escanteio.

A pressão rubronegra surtiu efeito e o placar foi aberto aos 29. Kevin cruzou rasteiro e Erison, de primeira, mandou no canto de Vinícius. O Brasil de Pelotas voltou a marcar um gol na Série B depois de cinco partidas. Já o Remo estava totalmente perdido em campo.

Netto quase fez o segundo ao aproveitar rebote de escanteio. Vinícius defendeu. Na primeira boa chegada, o Remo empatou aos 39 minutos. Victor Andrade fez boa jogada individual e cruzou para Lucas Tocantins cabecear. Matheus Nogueira se atrapalhou com a bola, que ainda bateu na trave antes de entrar.

Três minutos depois, Netto aproveitou cruzamento de Kevin e, de primeira, colocou o Brasil novamente na frente. O gol do Brasil, porém, acabou sendo anulado pelo VAR, que viu impedimento na origem do lance.

CONFIRA ABAIXO OS GOLS DA PARTIDA

HAJA POLÊMICA

Logo aos dois minutos, Bruno Mathias cruzou, Rildo se antecipou ao goleiro Vinícius e viu a bola sair rente a trave. Quase o Brasil volta a ficar na frente do placar. Na sequência, os jogadores rubronegros pediram pênalti, mas o árbitro mandou o lance seguir.

A resposta do Remo veio em chute de Felipe Gedoz para fora. Aos 20 minutos, Arthur perdeu a bola para Rildo, que acertou um bonito chute de fora da área, sem chances para Vinícius. No entanto, o VAR entrou em ação.

Após ver o árbitro de vídeo, o árbitro anulou o gol e mostrou o cartão amarelo para Rildo pela falta. O problema é que o camisa 10 do Brasil estava pendurado e acabou sendo expulso. Com um a mais, o Remo se lançou todo em busca da vitória.

Nos acréscimos, Marlon cobrou falta de longe, a bola desviou no meio do caminho e passou raspando a trave de Matheus Nogueira. Aos 50, Renan Gorne agrediu Arthur Henrique durante uma disputa de bola e foi expulso, deixando o Remo também com dez.

PRÓXIMOS JOGOS

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Vasco, às 19 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro-RJ. No dia seguinte, o Remo recebe o Botafogo, às 16h30, no Baenão, em Belém-PA. As partidas são válidas pela 22ª rodada.