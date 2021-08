Brasil 1 x 2 Sampaio Corrêa – Bolívia Querida vence após cinco jogos, cola no G4 e afunda rival

Pelotas, RS, 31 (AFI) – O Sampaio Corrêa deu um passo importante para se aproximar do G4 do Campeonato Brasileiro Série B. Na noite deste sábado, visitou o Brasil no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela 15.ª rodada e venceu por 2 a 1, com todos os gols marcados no primeiro tempo. Por outro lado, o resultado complica ainda mais os gaúchos, que seguem na zona do rebaixamento à espera do técnico Cléber Gaúcho.

CLASSIFICAÇÃO

O Sampaio Corrêa volta a vencer após cinco jogos e chegou a 23 pontos, próximo do G4. Já o Brasil não vence há três rodadas e permanece com 12 pontos na 19ª e penúltima colocação, mas pode amargar a lanterna até o fim da rodada.

BRASIL COMEÇA MELHOR

Após a demissão do técnico Claudio Tencati, o auxiliar Cirilo tentou dar uma postura mais ofensiva ao time, que deu certo nos primeiros dez minutos.

O Brasil buscou o ataque e teve três finalizações perigosas com Renatinho, Netto e Fabrício. Esta última foi a mais perigosa, pois o jogador recebeu passe em profundidade na entrada da área, mas o chute de primeira não saiu com direção certa.

RECUOU DEMAIS E SAMPAIO FAZ 2

Depois do bom início, porém, o Brasil recuou demais e o Sampaio passou a ter mais controle do jogo. Chegou com perigo em duas faltas e, aos 35 minutos, abriu o placar. Zé Mário recebe na esquerda e cruzou na medida para Jean Silva, que já defendeu o clube gaúcho, completar de cabeça.

Quatro minutos depois, o Sampaio teve um pênalti a seu favor após a bola bater no braço do adversário. Ciel tomou pouca distância e cobrou muito bem para ampliar. A bola foi no alto, do lado direito do goleiro, que escolheu cair no canto oposto.

DIMINUIU

Nos minutos finais, o Brasil voltou ao ataque e conseguiu o gol antes do intervalo. Aos 45, Fabrício ajeitou cruzamento de cabeça para Renatinho. Dentro da pequena área, ele também usou a cabeça para marcar.

SEGUNDO TEMPO

O gol deu mais confiança para o Brasil no segundo tempo, que acionou bastante Renatinho, principalmente nas bolas paradas. Em uma das faltas cobradas, ele exigiu boa defesa do goleiro, que precisou mandar para escanteio. O Sampaio tentou explorar os contra-ataques para aumentar a vantagem, mas sem efetividade.

Gabriel Terra, que entrou na etapa final, também ajudou a deixar o Brasil mais ofensivo e finalizou duas vezes de fora da área. Na primeira, o goleiro defendeu sem problemas, mas na segunda, precisou espalmar para escanteio.

O Sampaio Corrêa abriu mão dos contra-ataques nos últimos minutos e, apesar da pressão gaúcha, conseguiu segurar o resultado.

PRÓXIMOS JOGOS

Na 16.ª rodada, o Brasil é o primeiro a entrar em campo ao visitar o Guarani na sexta-feira, às 19h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). No sábado, às 21h30, o Sampaio Corrêa também joga fora de casa, diante do Vila Nova no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).