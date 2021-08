Brasil Colônia: 3 tópicos que estarão na sua prova

Brasil Colônia: 3 temas extremamente relevantes

O período da história brasileira conhecido como “Brasil Colônia” é extremamente abordado por uma série de provas nacionais, como o ENEM, os vestibulares e os concursos.

Dessa forma, é essencial que você domine as principais características e os eventos de maior relevância do período.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou 3 tópicos muito importantes sobre o período que estarão na prova.

Brasil Colônia: como começou a colonização?

Todos nós sabemos que a chegada dos portugueses ao Brasil foi marcada por um inicial desinteresse por parte dos europeus.

Assim, como se iniciou a colonização portuguesa?

Os portugueses perceberam a necessidade da colonização devido ao acontecimento de constantes invasões de nações estrangeiras, com um destaque para a França, devido à necessidade de recursos. Ainda, ao mesmo tempo, a Espanha havia descoberto ouro em suas colônias: os portugueses pensaram, então, que poderiam fazer o mesmo.

O marco inicial da colonização portuguesa e, consequentemente, do Brasil Colônia acontece no momento em que Martim Afonso de Souza realiza, no ano de 1530, uma expedição colonizadora.

Afonso de Souza seria, então, o responsável pela fundação da primeira vila do Brasil, em 1532: a Vila de São Vicente.

Brasil Colônia: as capitanias hereditárias

As capitanias hereditárias foram criadas no ano de 1534, a partir da divisão do país em 14 lotes de terras. Esses lotes seriam entregues, posteriormente, a 12 donatários (nobres portugueses).

As capitanias foram idealizadas pelo governo português com o objetivo de facilitar a colonização. Isso porque, a existência das mesmas fazia com que a Coroa tivesse que investir menos recursos, já que isso seria feito pelos donatários.

É muito importante que você tenha em mente que as capitanias hereditárias respeitaram, ainda, os limites que haviam sido impostos pelo Tratado de Tordesilhas, em 1494.

Brasil Colônia: as invasões estrangeiras

O estabelecimento das capitanias não impediu que nações estrangeiras ameaçassem invadir o país.

Os franceses se destacaram pelas invasões nos séculos XVI e XVII. A primeira delas aconteceu no ano de 1555: nesse momento, os franceses conquistaram o Rio de Janeiro, fundando a “França Antártica“.

Os invasores seriam oficialmente expulsos no ano de 1567.

A segunda invasão aconteceria no ano de 1612, quando os franceses invadiram o Maranhão, fundando a “França Equinocial”.