Brasil fecha Olimpíadas 2021 com recorde e 21 medalhas; confira o ranking

Os recordes quebrados pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio já foram noticiados: recorde de medalhas, igualando a maior quantidade de ouros em uma edição e o melhor latino-americano no ranking. Porém, algo emblemático é pensar que, com as 21 medalhas do Brasil em Tóquio, igualou a mesma quantidade somada entre os anos de 1980 e 1992.

Mais do que tudo, isso mostra a evolução brasileira no cenário olímpico mundial. Foram precisos quatro olimpíadas para alcançar a marca de 21 medalhas, e elas vieram com:

A escolha deste período de 12 anos é proposital para lembrar como o Brasil caminhou para chegar ao estágio de Tóquio. Já em Atlanta-1996, houve a explosão do esporte olímpico no Brasil, que conseguiu confirmar favoritismo e medalhas em diversas modalidades. Na ocasião, a delegação brasileira voltou dos Estados Unidos com 15 medalhas.

Atlanta-1996 foi a primeira onde uma mulher conquistou medalha, o passo inicial que representa crca de 70% das medalhas conquistas em Tóquio. Desde então, o Brasil não deixou uma edição de Jogos Olímpicos com menos de 10 medalhas. Antes, porém, as coisas eram mais difíceis.

Cabe destacar que, analisando os quatro anos entre 2016 e 2019, o montante público investido no esporte de alto rendimento caiu 47% com relação aos anos entre 2013 e 2016. Mesmo assim, o Brasil foi recordista em Tóquio.

Daniel Cargnin (Judô Masculino)

Fernando Scheffer (Natação 200 m)

Mayra Aguiar (Judô feminino)

Luísa Pigossi e Laura Stafani (Tênis de dupla feminino)

Bruno Fratus (Natação 50m livres)

Alison dos Santos (400m com barreiras – Atletismo)

Abner Teixeira (Boxe)

Thiago Braz (Salto com vara – Atletismo)