Brasil sobe após ouros e tem sua melhor campanha em Olimpíadas no exterior

O dia vitorioso do Brasil começou no início da madrugada de terça-feira, com o bronze de Alison dos Santos nos 400m com barreiras na pista de atletismo, passou pelos ringues, com o bronze de Abner Teixeira no boxe, e pelo mar, com o ouro na vela com Martine Grael e Kahena Kunze. Pela manhã, Thiago Braz trouxe o bronze no salto com vara.