Brasil x Coritiba – Coxa assumirá a liderança diante do lanterna?

Pelotas, RS, 10 (AFI) – Em situações completamente diferente, Brasil de Pelotas e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). Nesta 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Coxa quer assumir a liderança e colocar pressão no Náutico, enquanto os gaúchos lutam para deixar a lanterna.

Com 30 pontos, o Coritiba está no segundo lugar com a mesma pontuação do Náutico, enquanto o Brasil está em último (20º) com 12 pontos. O clube paranaense sabe que não pode achar que será uma tarefa fácil. O próprio líder Náutico na última rodada sofreu goleada de 4 a 0 para o Confiança, até então lanterna.

COMO VEM O BRASIL

O técnico Cléber Gaúcho não poderá contar com o volante Wesley, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Rômulo, Pierini ou o recém-contratado Diego Gomes são opções. O lateral-esquerdo Paulinho também foi anunciado nesta semana, mas precisa ser regularizado.

“Nesse momento, a gente passa muito pela situação de conseguir os resultados positivos do que atuar bem. Logicamente, se conseguirmos aliar as duas coisas é melhor. Mas, esse é momento de conseguir os três pontos, mesmo se não conseguir atuar bem”, disse o treinador.

COMO VEM O CORITIBA

Com o time encaixado, o técnico Gustavo Morínigo não precisa fazer muitas alterações. A única novidade será a entrada do meia Rafinha, mas por obrigação. Isso porque Robinho levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática.

Outra novidade na lista de 23 relacionados é o volante Gustavo Bochecha, que não atua há dois meses por lesão. Como está voltando, deve iniciar no banco de reservas.