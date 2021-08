Brasil x CSA – Ainda existe luz no fim do túnel?

Pelotas, RS, 19 (AFI) – No encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, o Brasil de Pelotas recebe o CSA nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas-RS.

A situação xavante é bastante delicada. Na lanterna, com apenas 12 pontos, o Brasil está a sete da Ponte Preta, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Os gaúchos perderam as últimas quatro partidas e não ganham há oito jogos.

Por outro lado, o CSA vem em evolução e embalado por duas vitórias seguidas, sendo a última sobre o líder Coritiba, por 3 a 0. A sequência positiva fez o Azulão chegar aos 25 pontos, na 12ª colocação.

CRISE

Não bastasse a situação delicada na tabela de classificação, o Brasil vive também um momento de turbulência fora das quatro linhas. E isso ficou ainda mais evidente após o pedido do volante Denilson para deixar o time gaúcho, com direito a declarações bombásticas.

“Ninguém aparece, ninguém coloca a cara. Não sei quem é a diretoria, não sei quem são. Se você falar de nome para mim, nao vou saber quem é”, criticou Denilson, que revelou que o elenco não recebe salários há dois meses.

SÓ UMA MUDANÇA?

Satisfeito com o desempenho do time na goleada sobre o Coritiba na última rodada, o técnico Ney Franco vai procurar mexer o menos possível. Uma mudança é certa. Com dores no ombro, o goleiro Thiago Rodrigues foi vetado pelo departamento médico e dá lugar para Lucas Frigeri.

Existe ainda a possibilidade do treinador azulino fazer mais uma alteração no time tiular, com a entrada de Silas no lugar de Yuri, mas a divulgação só vai acontecer momentos antes da bola rolar.