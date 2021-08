BRASILEIRÃO: Atlético-MG assume liderança e Flamengo é goleado em noite dos visitantes

Campinas, SP, 08 (AFI) – O domingo não foi bom para os mandantes. Com exceção do América Mineiro, que bateu o Fluminense, os demais foram derrotados ou empataram. Destaque para o Internacional. O Colorado fez sonoros 4 a 0 no ‘todo poderoso’ Flamengo. Já o Atlético Mineiro assumiu a liderança ao fazer 2 a 1 no Juventude.

MASSACRE COLORADO

Noite colorada no Maracanã! Neste domingo, com três gols de Yuri Alberto e um de Taison, o Internacional não tomou conhecimento do Flamengo e venceu por 4 a 0, em duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão Assaí. Com o resultado, o Inter pulou para a 11ª colocação, com 18 pontos. Enquanto o Flamengo permanece em quinto, com 24 pontos conquistados.

VITÓRIA DO GALO!

O Brasileirão tem novo líder! O Atlético-MG derrotou o Juventude, por 2 a 1, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em duelo na tarde deste domingo. Paulinho Bóia marcou para o Juve, enquanto Hulk deixou tudo igual para o Galo. Nos acréscimos, Nathan Silva fez o gol da virada, e vitória, atleticana. Com o resultado, o time gaúcho permanece em 13º, com 16 pontos. Já o Galo pulou para a ponta, com 34 pontos conquistados.

EMPATE

Na noite deste domingo, o Ceará empatou com o Atlético-GO em 0 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza. Com o resultado, o Vozão fica em sétimo lugar, com 23 pontos. O Dragão aparece na nona posição, com 20 pontos.

VITÓRIA DO COELHO!

O América-MG fez valer o mando de campo e venceu o Fluminense por 1 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O resultado coloca o Coelho na 17ª posição, com 14 pontos. O Tricolor aparece na 12ª colocação, com 17 pontos.

CLÁSSICO ZERADO

A igualdade prevaleceu no clássico entre Peixe e Timão! Santos e Corinthians empataram em 0 a 0, na tarde deste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. Com o resultado, o Alvinegro Praiano fica em oitavo lugar, com 20 pontos. O Alvinegro do Parque São Jorge é o 11º colocado, com 18 pontos.