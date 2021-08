BRASILEIRÃO: Atlético-MG vence Palmeiras em duelo direto e abre vantagem; São Paulo vence com gol no fim

Campinas, SP, 14 (AFI) – Três partidas abriram as disputas 16ª rodada do Brasileirão neste sábado (17). Sem dúvidas, o principal destaque ficou para a vitória do Atlético-MG em cima do Palmeiras em um duelo direto e com isso, o Galo disparou na liderança isolada. No Morumbi, São Paulo venceu o Grêmio com um gol nos acréscimos e subiu na tabela.

Com dois gols de Savarino, Atlético Mineiro venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Estádio do Mineirão. O resultado faz com que o Galo permaneça na liderança, com 37 pontos, agora com cinco a mais que o vice-líder Palmeiras, que tem 32. O alviverde paulista ainda pode perder a segunda colocação para o Fortaleza, que joga contra o Santos neste domingo e pode chegar aos 33.

Juventude venceu o Red Bull por 2 a 1

Já o São Paulo não teve vida fácil contra o Grêmio e venceu, pelo placar de 2 a 1 no Estádio do Morumbi, com um gol aos 47 minutos do segundo tempo com Igor Gomes. Com o resultado, o Tricolor paulista aparece na 14ª colocação com 18 pontos, já rival gaúcho é vice lanterna com apenas dez, dentro da zona de rebaixamento.

Por fim, em Bragança Paulista, o Juventude conseguiu um bom resultado ao virar para cima do Red Bull Bragantino e vencer por 2 a 1, em pleno Estádio Nabi Abi Chedid. Wagner marcou os dois gols do Ju, enquanto o gol do Braga foi assinalado por Helinho. O resultado leva o time gaúcho ao 10º lugar, com 19 pontos. Já a equipe paulista está em quarto, com 28 pontos conquistados.