BRASILEIRÃO: Bragantino entra no G4 e líder Galo empata com o Fluminense

Campinas, SP, 23 (AFI) – Dois jogos encerraram, na noite desta segunda-feira, a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Red Bull Bragantino venceu o América-MG, em Belo Horizonte; o líder Atlético-MG só empatou com o Fluminense, na Cidade Maravilhosa.

Fora de casa, o Red Bull Bragantino venceu o América-MG, por 2 a 0, em pleno Independência. Os gols da partida foram marcados por Ytalo e Gabriel Novaes. Com a vitória, o time paulista assumiu a quarta colocação, com 31 pontos ganhos. Já o América-MG ficou com os mesmos 15, mas agora em penúltimo.

No outro jogo da noite, o Fluminense até saiu na frente, mas empatou com o Atlético-MG, por 1 a 1, em São Januário, no Rio. Fred abriu o placar e Eduardo Sasha deixou tudo igual. O Galo segue na liderança do campeonato, agora com 38 pontos. Já o Fluminense é o 16º colocado, com 18 pontos.