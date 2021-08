BRASILEIRÃO: Fla vence Corinthians e segue subindo; Atlético-MG diminui diferença para o líder; Sport, Santos e Ceará também vencem

Campinas, SP, 01 (AFI) – Seis partidas fecharam as disputas da 14ª rodada do Brasileirão no decorrer do dia deste domingo (01). Um dos maiores destaques foi para a quarta vitória seguida do Flamengo, que visitou e venceu o Corinthians, em plena Neo Quimica Arena, pelo placar de 3 a 1, depois de um primeiro tempo impecável. Atlético-MG, Sport, Santos e Ceará também conquistaram bons resultados.

Com gols de Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique, o Fla subiu da sexta para quinta posição na tabela de classificação com 24 pontos somados. Do outro lado, o Corinthians segue estacionado na parte intermediária da tabela com 17 pontos, no 11º lugar. O gol de honra alvinegro foi marcado pelo jovem Vitinho.

Já no Mineirão, o Atlético-MG superou o Athletico-PR por 2 a 0 e sacramentou o sétimo triunfo consecutivo na competição. Além de manter a sequência positiva, o Galo, que segue na vice-liderança, chegou aos 31 pontos e diminuiu para um a distância em relação ao líder Palmeiras. Já o Furacão aparece na sexta colocação, com 23 pontos e um jogo a menos disputado.

Atlético-MG venceu o xará Athletico-PR por 2 a 0

OUTROS DESTAQUES

Também tentando seguir na briga pela parte de cima da tabela, o Santos foi até a Arena Condá, e, depois de três jogos sem vitória no Brasileirão, derrotou a Chapecoense por 1 a 0. O triunfo coloca o Peixe momentaneamente na sétima posição, com 19 pontos. Já a Chape tem apenas quatro e segue na lanterna da competição.

O Sport, por sua vez, conquistou uma importante vitória fora de casa. Querendo se afastar cada vez mais da tão temida zona de rebaixamento, o Leão bateu o Bahia por 1 a 0, no Estádio do Pituaçu, em Salvador, e garantiu três pontos. Com o resultado, o time pernambucano agora ocupa o 15º lugar na tabela da Série A, com 14 pontos – dois a mais que o primeiro time dentro do Z-4. O Esquadrão de Aço, com 17, ocupa a décima posição.

Santos conquistou uma importante vitória fora de casa

JOGOS NOTURNOS

Já no horário noturno, Atlético-GO e América-MG ficaram no empate por 1 a 1 no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. As equipes fizeram um jogo equilibrado com direito a gol da virada do Dragão anulado pelo VAR. Com o resultado, o Dragão agora soma 23 pontos na tabela de classificação da Série A e ocupa o sexto lugar. O Coelho, com 11, permanece na 18ª posição.

Por fim, deu Vozão no Clássico-Rei. Em partida disputada na Arena Castelão, o Ceará venceu o Fortaleza de virada por 3 a 1, e interrompeu uma sequência de quatro triunfos consecutivos do rival. Com o resultado, a equipe alvinegra segue na sétima posição, agora com 22 pontos. Enquanto o Tricolor tem 27 e ocupa a terceira colocação.