BRASILEIRÃO: Flamengo se reabilita, Corinthians vence bem e Inter bate Flu com gol de Guerrero

Campinas, SP, 15 (AFI) – Seis partidas deram sequência a 16ª rodada do Brasileirão no decorrer do dia deste domingo (15). Longe do Maracanã, o Flamengo não teve problemas para vencer o Sport e colar no G4. Já o Corinthians fez uma bela atuação em cima do Ceará e bateu o Ceará, por 3 a 1. No Beira-Rio, o Internacional superou o Fluminense.

Com um gol em cada tempo, marcados por Bruno Henrique e Everton Ribeiro, o Flamengo venceu o duelo de rubro-negros contra o Sport, pelo placar de 2 a 0, como mandante no o no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), já que o gramado do Maracanã passa por vitória. Com o resultado, o time carioca aparece na quinta colocação, com 27 pontos somados. Já o Leão está em 16º, com 15. Mas, pode entrar no Z-4 até o fim da rodada.

Já na Neo Química Arena, em São Paulo, na estreia de Renato Augusto que marcou um gol, o Corinthians fez uma ótima atuação e venceu o Ceará por 3 a 1. Com o triunfo, o Timão assume a oitava colocação do campeonato, com 21 pontos. O Vozão está em sétimo lugar, com 23 pontos conquistados.

Bruno Henrique voltou a marcar na vitória do Flamengo sobre o Sport

No jogo que fechou as disputas do domingo, Internacional e Fluminense fizeram um duelo movimentado, com seis gols no Beira-Rio. Melhor para os donos da casa, que venceram por 4 a 2, com direito a gols de Edenilson e Guerreiro nos últimos minutos. Agora, o Colorado é 11º com 21 pontos e o rival caiu para 15º com 17, cada vez mais perto da zona de rebaixamento.

OUTROS DESTAQUES

Em duelo entre dois times que estão na parte de cima da tabela, Fortaleza e Santos empataram por 1 a 1 na Arena Castelão. Lucas Crispim, para o Leão, e Carlos Sanchéz, para o Peixe, marcaram os gols do duelo. Com o resultado, os donos da casa permanecem no G4, em terceiro, com 31 pontos. Já o Santos está em nono, com 21 pontos conquistados.

Fortaleza e Santos empataram por 1 a 1

O Atlético-GO, por sua vez, conseguiu embalar o quarto jogo sem derrota e colou no G6. Fora de casa, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, o Dragão venceu o Bahia, de virada, pelo placar de 2 a 1. O triunfo longe de casa coloca os goianos em sétimo lugar, com 23 pontos. O Esquadrão aparece na 12ª colocação, com 18 pontos.

Na Arena Pantanal, o Cuiabá se reabilitou ao receber e vencer o Athletico-PR, por 1 a 0. O gol do Dourado foi assinalado por Clayson, em um belo chute cruzado. O resultado deixa o Cuiabá em 16º, com 17 pontos, deixando o Z-4. Já o Furacão está em sexto, com 23 pontos somados.