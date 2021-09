BRASILEIRÃO: Fluminense vence Bahia e se reabilita; Fortaleza e Cuiabá empatam

Campinas, SP, 30 (AFI) – Duas partidas fecharam as disputas da 18ª rodada do Brasileirão na noite desta segunda-feira (30). Destaque para o Fluminense que se reabilitou ao vencer o Bahia, pelo placar de 2 a 0, no Estádio do Maracanã, para abrir distância da zona de rebaixamento. Já Fortaleza e Cuiabá empataram sem gols.

Depois de ficar cinco jogos sem vencer, o Fluminense fez as pazes com a vitória. Em um jogo movimentado, Lucca e Bobadilla marcaram os gols do importante triunfo do Flu, que ganha fôlego na corrida para fugir da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 21 pontos e abriu três de vantagem do Z4, aparecendo agora na 13ª colocação. Já o Esquadrão tem 18 pontos e caiu para a 16ª posição, sendo o primeiro time fora da zona da degola, com a mesma pontuação do América-MG, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

No outro jogo da noite, Fortaleza e Cuiabá não saíram do empate sem gols na Arena Castelão. Apesar da igualdade, os donos da casa seguem na parte de cima da tabela, na terceira colocação, com 33 pontos. Já o Dourado chegou ao quinto jogo sem derrota, mas segue na 15ª posição com 21 pontos.