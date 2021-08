BRASILEIRÃO: Fortaleza mira vice-liderança e Grêmio faz confronto direto

Campinas, SP, 20 (AFI) – Sensação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza pode dormir na vice-liderança neste sábado, quando três jogos abrem a 17ª rodada.

Na terceira colocação, com 31 pontos, o Fortaleza passa o Palmeiras de forma provisória se vencer o Juventude, no Alfredo Jaconi. O Ju quer o resultado positivo em casa para seguir zona de classificação da Copa Sul-Americana – é o 12º colocado, com 19.

No outro extremo da tabela, em penúltimo lugar, o Grêmio busca a segunda vitória seguida diante do Bahia, na Arena do Grêmio. O Tricolor baiano ainda não será comandado pelo argentino Diego Dabove, substituto de Dado Cavalcanti.

Apesar de ter um jogo a menos que os demais times, o Grêmio está em situação delicada, em penúltimo lugar, com 13 pontos. O Bahia tem cinco pontos a menos e está fora da zona de rebaixamento, mas não ganha há seis partidas.

Ainda no sábado, a Chapecoense vai em busca da sua primeira vitória na competição diante do Atlético-GO, no Antônio Accioly. O Verdão do Oeste está na lanterna, com apenas cinco pontos. Já o Dragão é o sétimo colocado, com 23.

CONTINUA

A rodada continua no domingo com cinco jogos e será finalizada apenas na segunda-feira, quando o líder Atlético-MG entra em campo diante do Fluminense, que tem Roger Machado balançando no cargo após a eliminação na Copa Libertadores.