BRASILEIRÃO: Palmeiras e Atlético-MG querem o topo; São Paulo e Grêmio fazem duelo para fugir do Z4

Campinas, SP, 13 (AFI) – A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado e vem repleta de grandes jogos. Duelo pela liderança e pela briga perto do Z4 são os jogos quem chamam mais atenção do público. Para muitos o principal jogo da rodada acontece no sábado valendo liderança.

O Palmeiras vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG no Mineirão às 19h. Para o duelo a escalação dos clubes é uma incógnita, já que ambos irão decidir seus duelos na Libertadores no início da próxima semana.

Um pouco antes deste duelo, mais precisamente às 17h, o Red Bull Bragantino vai receber o Juventude para encostar na liderança e se firmar no G4. Já o Juventude precisa encontrar um substituto para Matheus Peixoto que já foi vendido.

Ainda no sábado, mas às 19h, o São Paulo recebe o Grêmio em duelo dos clubes que querem fugir do Z4. O São Paulo irá com o time reserva enquanto o Grêmio deve ir com força total. Caso o São Paulo não vença poderá ser ultrapassado por Cuiabá ou América-MG que estão apenas um ponto atrás do Tricolor paulista.

JÁ NO DOMINGO

O Flamengo busca reabilitação contra o Sport de Umberto Louzer que vem fazendo um bom esforço para tirar seu time do Z4, mas dependendo de uma combinação de resultados, pode voltar à zona temida. O confronto será no Maracanã às 16h.

No mesmo horário na Neo Química Arena, o Corinthians precisa vencer para encostar no G4, mas pela frente terá a forte equipe do Ceará de Guto Ferreira que sonha em beliscar uma vaga para a Libertadores.

JOGOS DAS 18:15

Neste horário teremos a maior quantidade de jogos no mesmo horário, Bahia recebe o Atlético-GO no estádio de Pituaçu, em duelo de times que fazem boas campanhas e podem ficar com uma vaga em torneio continental.

Outro confronto deste horário será do Cuiabá e Athletico-PR, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Duelo marcado pelos objetivos distintos, já que o Furacão precisa vencer para encostar no G4 e o Cuiabá precisa vencer para sair do Z4.

No último jogo das 18h15, o Fortaleza de Vojvoda recebe o Santos na Arena Castelão. Os times que devem ir com que tem de melhor, devem fazer um grande jogo de futebol. Já que as características dos treinadores são de um futebol ofensivo e controle de bola.

MAIS TARDE NO DOMINGO

Nó último jogo do domingo, querendo embalar após goleada sobre o Flamengo. o Inter recebe o Fluminense. O Tricolor precisa vencer já que vem de uma sequência de resultados negativos e o treinador Roger fica pressionado pela primeira vez no comando do Flu. O confronto será às 20:30 no estádio Beira-Rio.

FECHANDO A RODADA

Em jogo de times da degola, América-MG vai até Santa Catarina enfrentar a Chapecoense que está na lanterna e será apenas a segunda partida de Pintado como treinador da equipe. O jogo será na segunda-feira às 20h na Arena Conda.