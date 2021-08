BRASILEIRÃO: Rodada com jogão na Vila, duelo de compatriotas, Corinthians no Sul e confronto dos aflitos

Campinas, SP, 27 (AFI) – A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro tem quatro jogos neste sábado, com Santos recebendo o Flamengo, Palmeiras encarando o Athletico, Corinthians visitando o Grêmio e o duelo dos desesperados na Ilha do Retiro, em Recife, entre Sport e Chapecoense.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE A!

Marcos Guilherme confirmado no Santos contra o Mengão

NA VILA BELMIRO

Na 11º colocação, com 22 pontos, o Santos recebe o Flamengo às 19h na Vila Belmiro. No meio da semana, o Peixe perdeu para o Athletico pelas quartas de final da Copa do Brasil por 1 a 0 e no Brasileirão vem de uma sequência de três empates seguidos – Internacional (2 x 2), Fortaleza (1 x 1) e Corinthians (0x0).

Quinto colocado com 28 pontos e com dois jogos a menos do que os concorrentes, o Flamengo chega embalado pela goleada aplicada sobre o Grêmio por 4 a 0 no meio da semana pela Copa do Brasil. No Brasileirão, empatou na última rodada com o Ceará por 1 a 1.

Renato Augusto pode começar jogando

EM PORTO ALEGRE

Na Arena do Grêmio, o time da casa recebe o Corinthians, às 21h neste sábado. Na zona de rebaixamento – 17ª colocação com 16 pontos – o time gaúcho busca esquecer a goleada sofrida para o Flamengo no meio da semana pela Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, chega embalado pela vitória sobre o Bahia na última rodada.

Pela frente, porém, terá um Corinthians que parece ter se encontrado na competição. Sexto colocado, com 24 pontos, o Timão vem de duas vitórias seguidas – Ceará e Athletico – e pode ter Renato Augusto jogando desde o começo da partida.

Abel Ferreira enfrenta Antônio Oliveira no Athletico

‘DUELO DE PORTUGUÊS’

O Palmeiras encara o Athletico em casa, às 21h, buscando brecar a sequência de três derrotas seguidas na competição. O Verdão do elétrico técnico português Abel Ferreira perdeu para Fortaleza, Atletico-MG e Cuiabá nas últimas rodadas, resultados que derrubaram o Palmeiras para a segunda colocação, com 32 pontos, seis a menos do que o Galo.

Também comandado por técnico português, Antônio Oliveira, o Furacão vive uma maré ruim assim com o Palmeiras. O Furacão, nono colocado, com 23 pontos, vem de quatro derrotas seguidas – Corinthians, Cuiabá, São Paulo e Atlético-MG.

NA ILHA, DUELO DOS AFLITOS

Na Ilha do retiro, às 15h, o Sport e Chapecoense, dois times que estão na zona de rebaixamento se enfrentam. Na 18ª colocação, com, 15 pontos, o Sport demitiu o técnico Umberto Louzer nesta semana e contratou Gustavo Florentín para seu lugar. O paraguaio de 43 anos chega para o primeiro desafio no futebol brasileiro. Neste sábado, porém, o Sport será comandado por Ricardo severo, técnico do Sub20.

A Chapecoense é a lanterna da competição, com seis pontos e segue sem nenhuma vitória no Brasileirão.

Red Bull Bragantino encara o líder Atlético

DOMINGÃO TEM MAIS

No domingo, quatro jogos dão continuidade a 18ª rodada. O líder Atlético-MG terá um duelo complicado contra o Red Bull Bragantino, às 20h30, em Bragança Paulista. O time paulista é quarto com 31 pontos, sete a menos do que o Galo.

No estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Juventude recebe o São Paulo. A diferença dos dois times na tabela é de um ponto. O Tricolor tem 21, na 12ª colocação, contra 20 do Juventude, 13º colocado.

Pela manhã, o América-MG, que perdeu para o Red Bull Bragantino na rodada passada por 2 a 0, busca a reabilitação contra o Ceará, que não vence há três jogos.

O Internacional joga às 18h15 contra o Atlético-GO. O Dragão tem 24 pontos, na sétima posição, enquanto o Colorado é o décimo, com 22 pontos.

PASSA A RÉGUA

Na segunda-feira, dois jogos fecham a rodada: Fluminense x Bahia, às 19h e Fortaleza x Cuiabá, às 21h30.

CONFIRA OS JOGOS DA 18ª RODADA: