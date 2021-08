BRASILEIRÃO: São Paulo busca recuperação, Palmeiras quer manter liderança e “duelo dos desesperados”

Campinas, SP, 6 (AFI) – Neste sábado, três partidas dão continuidade a 15° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A primeira delas será às 18, entre Athletico e São Paulo, na Arena da Baixada, em Curitiba. O Furacão é o sexto colocado com 23 pontos e vive ótimo momento. Enquanto que o Tricolor Paulista está na zona de rebaixamento, em 17°, com 12 pontos.

Mais tarde, às 21h, Cuiabá e Bahia fazem o duelo dos desesperados. Apesar de estar em posição confortável na tabela, em 10°, com 17 pontos, o Tricolor de Aço vem de quatro derrotas seguidas, eliminação na Copa do Brasil e protestos da torcida. Enquanto que o Cuiabá está na porta da zona de rebaixamento. O Dourado é o 16° colocado e soma 13 pontos. O jogo acontece na Arena Pantanal

LÍDER EM CAMPO

Melhor time do campeonato, quatro vitórias nos últimos cinco jogos e sem perder desde a sexta rodada, o Palmeiras entra em campo também às 21h. O Verdão terá o Fortaleza pela frente, no Allianz Parque. Por outro lado, o Tricolor do Pici vem fazendo surpreendente campanha e ocupa a terceira posição, com 27 pontos. Nos últimos quatro jogos, perdeu apenas o último e engatou quatro vitórias seguidas.

JOGOS DO DOMINGO

Já que nesta sexta, o Red Bull Bragantino encara o Sport, na Ilha do Retiro, às 19h, as outras quatro partidas acontecem entre o período da tarde e da noite, no domingo.

Confira a data e o horário de todos os jogos da rodada:

Sexta-feira

19h

Sport x Red Bull Bragantino

Sábado

18h

Athletico x São Paulo

21h

Palmeiras x Fortaleza

Cuiabá x Bahia

Domingo

16h

Juventude 0 x 0 Atlético-MG

América-MG 0 x 0 Fluminense

Santos 0 x 0 Corinthians

18h15

Ceará 0 x 0 Atlético-GO

Flamengo 0 x 0 Internacional

20h

Grêmio 0 x 0 Chapecoense

