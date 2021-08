BRASILEIRÃO: São Paulo deixa o Z4 e Palmeiras pode perder a liderança no domingo

Campinas, SP, 07 (AFI) – Três jogos completaram neste sábado a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque para a excelente vitória do São Paulo sobre o Athletico-PR e que tirou o time da zona de rebaixamento, e para a derrota do Palmeiras para o Fortaleza na capital paulista. Ainda, Cuiabá e Bahia empataram no Mato Grosso.

TRICOLOR DEIXA O Z4

Com dois gols de Pablo, o São Paulo visitou o Athletico-PR e venceu por 2 a 1, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). A vitória tirou o time paulista do Z4 e colocou em 16º lugar com 15 pontos. Já o Athletico-PR perdeu a chance de encostar no G4 e permaneceu em sexto lugar com 23 pontos.

VITÓRIA HERÓICA DO LEÃO DO PICI

No melhor jogo da noite, o Fortaleza foi valente e venceu o Palmeiras, por 3 a 2, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O gol da vitória saiu aos 49 minutos do segundo tempo, após jogadaça de Yago Pikachu. O Fortaleza é o terceiro colocado com 30 pontos, enquanto o Palmeiras segue em primeiro com 32 – pode perder a primeira posição caso o Atlético-MG vença o Juventude, domingo, em Caxias do Sul (RS).

TUDO IGUAL NA ARENA PANTANAL

No outro jogo do dia, Cuiabá e Bahia empataram por 1 a 1, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). O time mato-grossese segue em 17º lugar, agora com 14 pontos. Enquanto os baianos aparecem em décimo com 18.

MAIS JOGOS

Outros cinco jogos serão realizados neste domingo de Dia dos Pais. São eles: Santos x Corinthians; América-MG x Fluminense; Juventude x Atlético-MG; Flamengo x Internacional; e Ceará x Atlético-GO.

O encerramento da rodada acontecerá apenas na segunda-feira à noite com o confronto entre Grêmio e Chapecoense, em Porto Alegre.

CONFIRA OS JOGOS DA 15ª RODADA: