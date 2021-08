BRASILEIRO DE ASPIRANTES: Corinthians e Ceará empatam na estreia da segunda fase

São Paulo, SP, 20 (AFI) – A segunda fase do Brasileirão de Aspirantes começou com empate para Corinthians e Ceará. Nesta sexta-feira (20), as equipes se enfrentaram no Parque São Jorge, em São Paulo, pela primeira rodada desta etapa, e empataram em 2 a 2.

Com o resultado, os dois times somam um ponto pelo Grupo C, liderado pelo Grêmio, que venceu o Figueirense na última quinta-feira (20)

O JOGO

No primeiro tempo do confronto, o Corinthians criou as principais chances e saiu na frente aos 34 minutos. Em cobrança de pênalti, Matheus Matias chutou firme e colocou o Timão em vantagem.

O Ceará voltou mais ofensivo para o segundo tempo, apertou a marcação e empatou aos 11 minutos. Após jogada trabalhada pela direita, Marcos Paulo finalizou cruzado para deixar tudo igual. Depois, na marca dos 20, Wendson recebeu pela esquerda, ajeitou e finalizou para o fundo das redes para virar para o Vozão: 2 a 1. Buscando espaço, a equipe mandante conseguiu furar o bloqueio dos visitantes e empatou o jogo aos 45. Reifit cobrou escanteio da direita, e John Kleber colocou no fundo das redes: 2 a 2.