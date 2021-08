BRASILEIRO DE ASPIRANTES: Definidos os classificados para a segunda fase

Campinas, SP, 5 (AFI) – Próxima parada: segunda fase! Nesta quinta-feira (5), a bola rolou para todos os jogos da oitava e última rodada da primeira fase do Brasileiro de Aspirantes e, ao apito final, Corinthians, Ceará, Figueirense, Red Bull Bragantino e Avaí carimbaram a vaga e se juntaram a Grêmio, Fortaleza e Bahia que já entraram em campo classificados. Confira os detalhes das partidas:

Fortaleza 1 x 0 Ceará

O primeiro tempo do Clássico-Rei parecia se encaminhar para uma igualdade sem gols, até que, aos 44 minutos, Coutinho recebeu passe açucarado de Thiago e fez a finalização certeira anotando o único gol do jogo no CT Ribamar Bezerra.

Líder do Grupo B, agora com 22 pontos, o Tricolor segue sem perder na competição e avança para segunda fase com a melhor campanha. Já o Ceará, apesar da derrota, também carimbou a classificação com nove pontos e na terceira posição do Grupo A

Santos 1 x 3 Figueirense

As equipes entraram em campo ainda sonhando com classificação. Jogando em casa, o Peixe saiu em vantagem, aos 25 do primeiro tempo, com Fernando Pileggi, após jogada bem trabalhada pelo ataque santista. Mas, minutos antes do intervalo, Índio aproveitou rebote do goleiro para deixar tudo igual para o Figueirense. E, já na etapa final, depois de bela triangulação pelo lado esquerdo, Brener pegou uma sobra dentro da área para virar o jogo para os visitantes, aos 32 minutos. O terceiro do Figueira saiu no apagar das luzes no estádio 1º de Maio e foi um golaço de Natan, que percebeu o goleiro adiantado e de muito longe fechou a conta: 3 a 1.

Com a vitória fora de casa, o Figueirense chegou aos nove pontos e avançou para próxima fase com a última vaga do Grupo A. Já o Santos deixou escapar a classificação e encerrou sua participação no Brasileiro de Aspirantes na sétima posição do Grupo B, com dez pontos.

Juventude 1 x 1 Avaí

No Alfredo Jaconi, gaúchos e catarinenses se enfrentaram de olho na vaga para a próxima fase. No primeiro tempo, o Juventude construiu a vantagem, já na marca dos 47 minutos, depois de jogada trabalhada de pé em pé, que terminou na ótima finalização de Bruninho. Já na etapa complementar, foi a vez do Avaí deixar sua marca nos minutos finais, com Adiel.

O empate sofrido no último lance tirou o Juventude da próxima fase, a equipe terminou a competição na quinta posição do Grupo A, com nove pontos. Já o Avaí chegou aos 14 pontos e carimbou a vaga rumo à segunda fase com a quarta colocação do Grupo B.

CRB 0 x 4 Corinthians

Em duelo valendo classificação no Rei Pelé, foi o Timão que levou a melhor. A equipe visitante começou a construir o resultado logo aos cinco minutos de jogo, depois de boa jogada pela esquerda, Bilu achou Hugo do outro lado do campo e o camisa 7 bateu rasteiro para o fundo das redes. Assim como na primeira etapa, no segundo tempo, o Corinthians ampliou a contagem antes dos dez minutos, com Richard, que aproveitou cruzamento de Igor Marques e bateu de letra para fazer 2 a 0. No embalo do gol, a equipe paulista fez mais um, aos 14 minutos, em bela finalização de Bilu. Enquanto, nos acréscimos, Gabriel Lima deu números finais à goleada corintiana: 4 a 0.

A vitória, além de carimbar a classificação alvinegra, colocou o Timão na vice-liderança do Grupo A, com 11 pontos. Enquanto o CRB viu chegar ao fim sua participação no Brasileiro de Aspirantes. A equipe alagoana se despede da competição com 11 pontos e na sexta posição do Grupo B.

Red Bull Bragantino 1 x 0 Cuiabá

O Massa Bruta entrou em campo querendo confirmar a classificação. Missão dada e cumprida com gol de Welliton, aos 22 minutos do primeiro tempo, que aproveitou rebote do goleiro do Cuiabá para sacramentar a vitória.

Com o triunfo, o Massa Bruta avançou para a segunda fase na vice-liderança do Grupo B, com 16 pontos. Já o Dourado deu adeus à competição com cinco pontos somados e na sétima posição do Grupo A.

Grêmio 2 x 0 Bahia

Os tricolores entraram em campo já classificados para a próxima fase do Brasileiro de Aspirantes. Mandante da partida, o Grêmio largou na frente aos sete minutos de bola rolando, com Wesley. O camisa 7 recebeu na direita, invadiu a área, limpou a marcação e bateu bonito sem dar chances de defesa. Na etapa final, o time da casa marcou o segundo depois de contra-ataque fulminante, aos 24 minutos, que terminou no arremate preciso de Elias Manoel.

Com o resultado, o Imortal avançou na liderança do Grupo A, com 15 pontos. Enquanto o Esquadrão conheceu o primeiro revés na competição, mas carimbou a classificação na terceira posição do Grupo B, também com 15 pontos.

Vitória 0 x 2 Fluminense

O Fluminense entrou em campo sem chances de avançar para a próxima fase, mas se despediu da competição com um triunfo fora de casa. Depois de um primeiro tempo sem gols, a equipe carioca abriu a contagem no Barradão, em contra-ataque fatal, que começou após ótima defesa do goleiro tricolor e terminou na finalização certeira de João Neto, aos 21 minutos da etapa complementar. Passados dez minutos, Matheus Martins recebeu na entrada da área e acertou um belo chute no ângulo do goleiro adversário para aumentar a vantagem do Flu.

Com o resultado, os cariocas terminam a fase de grupos na quinta colocação do Grupo B, com 11 pontos. Já o Vitória deixou escapar a classificação e também deu adeus à competição. O time baiano encerrou sua participação com oito pontos somados e na sexta posição do Grupo A.

Ponte Preta 1 x 1 Coritba

Os times foram para o duelo desta quinta-feira já sem chances de avançar para a próxima fase. No Moisés Lucarelli, o Coxa inaugurou o marcador em cabeçada precisa de Guilherme, após cobrança de escanteio, aos 32 minutos do primeiro tempo. Depois do intervalo, a Macaca foi para cima em busca do empate, que veio, aos dez minutos, em jogada de Matheus Alisson e finalização de Vitinho.

Com o empate, a Ponte Preta encerrou sua participação com cinco pontos e na lanterna do Grupo A. Já o Coxa também terminou na lanterna do Grupo B, mas com oito pontos conquistados.