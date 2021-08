BRASILEIRO DE ASPIRANTES: Grêmio goleia o Figueirense na abertura da segunda fase

Campinas, SP, 19 (AFI) – Três partidas agitaram a primeira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, nesta quinta-feira (19). Destaque para a goleada do Grêmio, por 9 a 0, sobre o Figueirense, jogando no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS). Já em Maracanaú (CE), o Fortaleza fez 2 a 1 sobre o Avaí. Enquanto em Jarinú (SP), o Bahia superou o Red Bull Bragantino por 2 a 1.

Grêmio 9 x 0 Figueirense

Duelando no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), o Grêmio não tomou conhecimento do Figueirense e venceu por 9 a 0. O primeiro gol tricolor saiu aos 13 minutos: após levantamento da esquerda de Thiago Rosa, Elias Manuel tocou bonito de cabeça, a bola resvalou na trave e entrou. Em mais uma jogada pela esquerda, Pedro Lucas levantou na área, Wesley apareceu livre na entrada da pequena área e só chapou de direita para o fundo do gol.

Enquanto aos 32, Matheus enfiou a bola com categoria para Vini Paulista, que cara-a-cara com o goleiro, não desperdiçou. Três minutos depois, Thiago Rosa recebeu a bola na área, agora vindo do lado direito, e concluiu no segundo pau para fazer o quarto. Já o quinto saiu aos 49: Elias pegou o rebote do goleiro após finalização de Pedro Lucas e apenas empurrou para as redes.

Logo no início do segundo tempo, Ruan Cristian cruzou e Bitello tocou de cabeça, com menos de um minuto, e fez o sexto gol. Aos seis minutos, Elias marcou seu terceiro no jogo: em mais uma bola alçada na área, Vini ajeitou de cabeça e o centroavante fuzilou para aumentar o marcador.

O Tricolor não parou de marcar: em contra-ataque, Elias arrancou e devolveu o presente para Vini Paulista, com o gol vazio, colocar nas redes, aos 14 minutos. Já aos 38, Beléa foi ao fundo, cruzou pelo chão, e Thiago Rosa chutou firme para fazer o nono e fechar o placar.

O resultado faz o Grêmio iniciar a segunda fase da competição com tudo e assumir a liderança do grupo, com seus primeiros três pontos. Já o Figueira vai em busca dos seus primeiros pontos na próxima rodada.

Red Bull Bragantino 1 x 2 Bahia

No CFA-Jarinú, em Jarinú (SP), o Bahia derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1. Jogando fora de casa, o Tricolor saiu na frente logo no início da partida, aos sete minutos, Douglas Borel recuperou a bola, passou por todo o meio-campo do Braga, lançou Marcelo, que apenas tocou na saída do goleiro para inaugurar o placar.

Na etapa final, de pênalti, Cristiano Nogueira deixou tudo igual, aos cinco minutos, para a equipe de Bragança. Porém, aos 35, Cuadrado recuperou a posse de bola pela esquerda, tocou para Riquelme, que bateu bonito para recolocar o time baiano na frente e dar números finais ao duelo.

O Tricolor soma seus primeiros três pontos do campeonato e divide a liderança do grupo com o Fortaleza. Já o Braga começa sem pontuar no Aspirantes.

Fortaleza 2 x 1 Avaí

O Fortaleza superou o Avaí jogando no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE). O primeiro tempo no Ceará foi equilibrado, as duas equipes tiveram chances de marcar, mas terminou zerado. Já na etapa final, o Tricolor do Pici abriu o placar: aos 18 minutos, Wandson aproveitou a sobra de uma falta cobrada na área, lançou pelo alto, Pablo escorou de cabeça e Diguinho, livre, estufou as redes do time catarinense.

Já aos 43, Coutinho fez bela jogada pela esquerda, invadiu a área e a bola sobrou para Negueba, que só tocou para o fundo do gol, aumentando para o Tricolor do Pici. O Leão da Ilha chegou a descontar, com Da Silva, em bela finalização de primeira aos 52 minutos, mas não evitou a derrota.

O Fortaleza agora divide a liderança do grupo com o Bahia, ambos com três pontos. Enquanto o Avaí busca a recuperação no próximo jogo.