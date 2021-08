BRASILEIRO FEMININO A2: Bragantino e Esmac ficam no empate; Galo sai na frente em busca da final

Ceilândia, DF, 15 (AFI) – Red Bull Bragantino e Esmac iniciaram na manhã deste domingo (22) a disputa por uma vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino A2. No Estádio da Curuzu, em Belém-PA, os times empataram em 1 a 1. Na parte da tarde, Cresspom e Atlético-MG deram sequência. A partida terminou com a vitória atleticana por 1 a 0.

Mesmo atuando fora de casa, o Red Bull Bragantino foi quem tomou a iniciativa e abriu o placar logo aos dois minutos com Gudi, de cabeça. O empate do Esmac não demorou. Aos 11, Anne deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Red Bull Bragantino continuou em cima e criou boas oportunidades para conseguir a vitória, mas o gol acabou não saindo.

TRIUNFO MAGRO

Apesar do resultado ter sido apenas 1 a 0, a vantagem poderia ter sido maior. O Galo dominou o jogo e começou muito bem. Logo aos 20 minutos, Ilana tocou para Marques, que, viu Iara bem colocado ao lado e deixou a companheira em plenas condições de abrir o placar.

QUANDO É A VOLTA?

Esmac e Red Bull voltam a campo no próximo domingo (22), às 15h, em Jarinu-SP. Os outros dois semifinalistas jogam no sábado (21), às 10h30, em Belo Horizonte.

CONFIRA OS RESULTADOS DA RODADA: