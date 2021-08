BRASILEIRO FEMININO: De virada, Corinthians goleia Avaí Kindermann e fica perto da semifinal

São Paulo, SP, 15 (AFI) – O Corinthians está muito perto da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Na noite deste domingo (15), pela ida das quartas, venceu o Avaí Kindermann-SC por 4 a 1, de virada. A partida foi realizada no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

Jogando em casa, o Avaí Kindermann buscou o ataque e abriu o placar logo no começo com Lelê. Sem se abalar, o Corinthians virou ainda no primeiro tempo com Jheniffer e Tamires. Na parte final, Victória Albuquerque e Giovanna Campiolo marcaram e deram números finais ao duelo.

Os dois times voltam a se encontrar no próximo domingo (22), às 18h, no Parque São Jorge, em São Paulo (SP). Com o resultado, o Corinthians pode perder por até dois gols de diferença. Já o Avaí Kindermann avança no tempo normal com vitória a partir de quatro gols. Caso vença por três, a decisão vai para os pênaltis.

Quem avançar, encara o vencedor do confronto paulista entre Ferroviária e Santos. O primeiro jogo terminou com vitória do time de Araraquara por 3 a 2.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA RODADA: