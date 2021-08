BRASILEIRO SUB-20: Atlético-MG, Athletico-PR e Vasco vencem pela 13ª rodada

Campinas, SP, 28 – Três jogos agitaram a 13ª rodada do Brasileiro Sub-20 neste sábado (28). Em Minas Gerais, o Atlético-MG venceu o Internacional por 1 a 0. O Athletico-PR superou o Atlético-GO, por 2 a 1, jogando em Curitiba. Enquanto o Vasco fez 4 a 0 no Cruzeiro, no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu.

Os jogos

Vasco 4 x 0 Cruzeiro

Em Nova Iguaçu (RJ), no estádio Nivaldo Pereira, o Vasco goleou o Cruzeiro por 4 a 0. O Cruzmaltino abriu o placar logo aos nove minutos de partida: após tentativa de Vinícius pela esquerda, na entrada da área, a sobra ficou para MT, ele bateu colocado de canhota, a bola tocou no travessão e quicou dentro do gol para abrir o marcador. Aos 20, Juninho arrancou em velocidade pelo lado direito, desde o campo de defesa, próximo a grande área ele atravessou a bola para o segundo pau, onde Vinícius apenas chapou de pé esquerdo e aumentou o placar.

O Vasco comandou a partida e o artilheiro Vinícius continuou marcando: aos 47 minutos, ele ficou com a posse dentro da grande área, e agora de direita, concluiu para fazer o terceiro ainda na etapa inicial. No segundo tempo, o camisa 11 voltou a marcar: o goleiro vascaíno fez o lançamento, Vinícius venceu o adversário na corrida, saiu de frente para o arqueiro adversário e apenas tocou para aumentar e definir o placar, aos 20 minutos.

O Cruzmaltino está em oitavo no Brasileiro Sub-20, com 19 pontos. Já o time Celeste está em 12º, com 16 pontos conquistados.

Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO

No duelo de “atléticos”, o Furacão venceu o Dragão com dois gols no fim da partida em jogo realizado no CAT do Caju, em Curitiba. Após o primeiro tempo sem gols, o time goiano abriu o placar aos 33 minutos da etapa final: o Atlético recuperou a bola no campo de ataque com Romário, que arrancou e cruzou rasteiro para Daniel, e o atacante apenas empurrou para as redes.

Já os gols do Athletico-PR saíram nos acréscimos. Aos 47, Dudu recebeu pela esquerda, driblou os adversários, invadiu a grande área e finalizou na saída do goleiro para deixar tudo igual. Enquanto aos 51, o camisa 17 ficou com a sobra de bola no ataque, mais uma vez ganhou dos defensores e chutou bonito para virar o placar e dar números finais ao duelo.

Com o resultado, o Furacão chega aos 29 pontos e está na segunda colocação. Já o Dragão permanece em 18º, com oito pontos.

Atlético-MG 1 x 0 Internacional

O Galo superou o Inter jogando no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte. O gol da partida foi marcado aos 11 minutos do primeiro tempo. Luiz Felipe recebeu na intermediária ofensiva pelo lado direito, chutou de fora da área e acertou o cantinho do goleiro colorado, fazendo o primeiro e único gol do duelo. No fim, o Inter ainda perdeu Matheus Cadorini, expulso, pelo segundo cartão amarelo.

O resultado leva o Galo ao terceiro lugar, com 27 pontos. Enquanto o Colorado fica em 11º, com 16.