BRASILEIRO SUB-20: Corinthians e América-MG goleiam; Flu e Chape também vencem

Campinas, SP, 21 (AFI) – Dez equipes entraram em campo neste sábado pela 12ª rodada do Brasileiro Sub-20. E, ao apito final, Fluminense, Chapecoense, Corinthians e América-MG conquistaram mais três pontos na competição.

EMPATE AZUL!

No primeiro jogo do dia, Cruzeiro e Grêmio protagonizaram um primeiro bem disputado em Sete Lagoas. Mandante da partida, o Cruzeiro inaugurou o marcador, aos 11 minutos, com Vitor Leque, após assistência açucarada de Stênio. Na sequência, foi a vez de Kaiki servir o camisa 9 da equipe mineira, que não deu bobeira e mandou para o fundo das redes, aos 22. Sem perder tempo, o Tricolor respondeu três minutos depois, em bela finalização de Rubens: 2 a 1.

Depois das conversas nos vestiários, as equipes mantiveram o ímpeto ofensivo. Logo aos quatro, Ageu fez o terceiro do time da casa. Enquanto, aos 19, Gabriel Silva cobrou escanteio com veneno e anotou um gol olímpico para diminuir para o Grêmio. E, nos acréscimos, Léo Oliveira aproveitou uma sobra na entrada da área e deu números finais ao duelo: 3 a 3.

O empate deixa o Cruzeiro com 16 pontos e na 11ª posição. Já o Grêmio é o quinto colocado, com 21 pontos.

GOLEADA DO TRICOLOR CARIOCA

Jogando em casa, o Tricolor carioca começou a construir o resultado, aos 15 minutos de jogo, depois que Luan aproveitou cruzamento de Gabriel Martins e testou bonito para o fundo das redes. Ainda no embalo do primeiro gol, o time da casa ampliou com Edinho, aos 23, e levou boa vantagem para o intervalo. Já no segundo tempo, João Neto, logo aos sete minutos, recebeu na esquerda e bateu cruzado para anotar o terceiro do Flu e fechar a conta em Laranjeiras.

Fluminense vence na rodada

Com o triunfo, o Fluminense entrou no G-8, com 19 pontos somados. Já o Leão tem sete pontos e aparece na 19ª colocação.

DEU CHAPE!

A Chape entrou em campo marcando pressão e viu a estratégia surtir efeito antes mesmo dos cinco minutos de jogos. Depois de uma roubada de bola já dentro da área, Rodriguinho apareceu para fazer o primeiro: 1 a 0. Mas a vantagem durou pouco, porque, aos 11 minutos, Kauan, na tentativa de afastar o perigo, mandou contra o próprio gol e empatou a partida para o Inter.

No embalo do empate, veio a virada do time da casa em chute colocado de Vinícius Melo. Mas, ainda no primeiro tempo, Riquelme aproveitou um vacilo da defesa colorada e deixou tudo igual mais uma vez. No segundo tempo, a igualdade se manteve até os acréscimos, quando Marcos Junior acertou um arremate de fora da área e sacramentou o triunfo da Chapecoense.

A vitória coloca a Chape na 14ª colocação, com 13 pontos. Enquanto o Inter tem 16 e ocupa a 12ª posição do Brasileiro Sub-20.

TIMÃO FEZ 4!

No Parque São Jorge, o duelo parecia se encaminhar para o intervalo com placar zerado. Mas, já aos 39 minutos, Arthur anotou o primeiro do time da casa. Depois do intervalo, o Corinthians voltou em ritmo acelerado para o segundo tempo e em sete minutos colocou mais dois gols de vantagem no marcador. Logo aos três, Murilo aproveitou cruzamento na área para fazer 2 a 0. Enquanto o terceiro saiu em lindo arremate de Keven, que não deu chances para o goleiro adversário. Mais tarde, aos 24, Matheus Araújo fechou a conta para o Timão.

Com a goleada em casa, o Timão chegou aos 13 pontos e subiu para o 15º lugar. Já o Dragão é o 18º colocado, com oito pontos.

COELHO TAMBÉM!

No primeiro tempo, as equipes demoraram para encontrar as redes do Sesc Alterosas. Já na marca dos 37 minutos, Carlos Alberto aproveitou cruzamento de Mateus Henrique para colocar o América na frente. Mas, ainda antes do intervalo, Andrey deixou tudo igual para os cariocas. No segundo tempo, o time da casa foi para cima e num intervalo de três minutos fez mais dois.

Aos 13, Mateus Henrique e Carlos Alberto inverteram as funções e dessa vez foi o camisa 11 que deixou o dele. E, na sequência, Gustavinho fez o terceiro do Coelho. Enquanto, aos 35, para sacramentar a vitória mineira, Gustavo Marques cabeceou bonito e deu números finais ao duelo.

Feito o dever de casa, o América soma agora 18 pontos e aparece na nona posição. Enquanto o Vasco segue com 16 pontos e na décima posição.